Roord met Oranje in verlenging langs Zweden en naar WK-finale

De Nederlandse vrouwen hebben zich geplaatst voor de finale van het WK. In Lyon was Oranje na 120 minuten te sterk voor Zweden. Jackie Groenen tekende in de eerste helft van de verlenging voor de enige en winnende treffer: 1-0.

Met een gewijzigde basiself - Lineth Beerensteyn kreeg de voorkeur boven de tegenvallende Shanice van de Sanden - kende Oranje een lastige eerste helft tegen Zweden. Het was aan sluitpost Sari van Veenendaal te danken dat er na 45 minuten nog een 0-0 stand op het scorebord stond. Ze redde na een kwartier voetbal knap op een inzet van Stina Blackstenius, die de eerste echte kans van de wedstrijd kreeg. Vlak voor de theepauze greep Van Veenendaal wederom adequaat in toen Lina Hurtig het Nederlandse doel onder vuur nam.



Roord komt in de ploeg

Direct na de rust was het de beurt aan Jill Roord uit Oldenzaal, ze kwam in het veld voor de geblesseerde Lieke Martens. Toch moest Oranje ook in de beginfase van de tweede helft in de achteruit. En opnieuw was het Van Veenendaal die een tegentreffer voorkwam. Met een uiterste krachtsinspanning tikte ze een Zweeds schot tegen de paal.

Geen treffers in officiële speeltijd

De Leeuwinnen kwamen langzaamaan beter in de wedstrijd en waren enorm dicht bij de openingsgoal. Uit een hoekschop van Sherida Spitse kopte spits Vivianne Miedema via de vingertoppen van Hedvig Lindahl echter op de lat. In het restant van het duel vielen er eveneens geen doelpunten, waardoor een verlenging uitsluitsel moest geven.

Groenen doet het

De dames van bondscoach Sarina Wiegman werden sterker en sterker en het zelfvertrouwen groeide met de minuut. En dit betaalde zich halverwege de eerste helft van de verlenging uit in de vorm van een treffer. Groenen mocht vrij uithalen vanaf de rand van het zestienmetergebied en liet Lindahl met een droge knal kansloos: 1-0. Doordat Van Veenendaal haar doel in de resterende minuten schoon wist te houden, plaatste Oranje zich voor de WK-finale.

Verenigde Staten

Hierin neemt Nederland het op tegen de Verenigde Staten. Die ploeg schakelde gisterenavond Engeland uit na een spectaculaire wedstrijd. De eindstrijd staat komende zondag om 17.00 uur op het programma en wordt eveneens afgewerkt in Lyon. Engeland en Zweden maken een dag eerder onderling uit wie met de derde plek aan de haal gaat.