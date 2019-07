Het was een koude nacht in Overijssel; nachtvorst in juli 'opvallend fenomeen'

In het uiterste noordoosten van Overijssel zakte het kwik tot onder het vriespunt. Maar ook in het mildere noordwesten was het koud: daar werd het vannacht niet warmer dan een graad of zes.

De temperaturen zijn voor juli, midden zomer, uitzonderlijk te noemen. Sinds het begin van de metingen kwam het nog maar tien keer eerder voor dat het in ons land in deze maand 's nachts zo koud was. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 2015.

De tekst loopt door onder de tweet.

'Opvallend fenomeen'

Ook onze weerman Martin Bosch noemde de kou vannacht een 'opvallend fenomeen'. Betekent dat dat we onze winterjassen weer uit de kast moeten trekken?

Nee hoor, zo stelt hij ons gerust: "Met 23 tot 24 graden wordt het een prima dagje." Ook de voorspelling voor de rest van de week noemt hij 'gunstig'.

Beluister de Overijsselse weersverwachting voor de rest van de week, door weerman Martin Bosch