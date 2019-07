Meester en juf nemen na tientallen jaren afscheid van basisschool De Korenbloem Raalte

Marloes Haarman rust even uit (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het was het jaar dat Eva Jinek werd geboren. Ook het jaar waarin paus Johannes Paulus de eerste al 33 dagen na zijn beëdiging stierf. En het jaar waarin het Nederlands elftal van Argentinië verloor bij de WK voetbal. In dat jaar begon Ton Lammers bij de school in Raalte.

'Omstandigheden anders'

"Ik heb het al die jaren met heel veel plezier gedaan", blikt hij terug. "Het is heerlijk om met kinderen te werken. En natuurlijk zijn de omstandigheden nu anders dan toen. Maar de kinderen zijn bijna allemaal hetzelfde gebleven."

Zijn bijna oud-collega Marlies Haarman is het met hem eens. Zij begon in 1990 in Raalte, maar haar onderwijscarrière begon in 1974. "Het verschil met toen is dat kinderen nu veel meer individueel onderwijs krijgen. En je hebt natuurlijk tegenwoordig de computer. Wij schrijven meer dan zij."

Van alles te doen

Voor de kinderen was vandaag van alles te doen in en rond de school. Vanmiddag konden ouders en andere belangstellenden de scheidende meester en juf de hand komen drukken. "Volgende week mag ik nog een weekje hier zijn, en dan is het klaar."