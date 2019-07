Oldenzaalse spelersmakelaar Leoni Blokhuis over Oranje: "Het was gisteren niet te doen"

Leoni Blokhuis zat gisteravond met het hart in haar keel op de tribune van het Parc Olympique Lyonnais. De Enschedese is spelersmakelaar, maar ze zat vooral als fan in het stadion. Ze was getuige van een historische wedstrijd: de Nederlandse voetbalvrouwen versloegen Zweden met 1-0 in de halve finale van het WK.

Sherida Spitse, Jill Roord, Vivianne Miedema en Shanice Van de Sanden. Het zijn wat namen uit het spelersbestand van Blokhuis. "Ik begeleid tien speelsters uit de nationale selectie én de assistent bondscoach", vertelt ze. Samen met Eefje Janus runt ze het spelersmanagementbureau FlowSports.

Daarom voelt Blokhuis zich extra betrokken bij de Oranjedames. "Het was gisteren niet te doen. Ik had niet het gevoel dat het niet zou lukken, maar het was écht heel erg spannend", blikt de spelersmakelaar terug op de halve finale.

Eén van de speelsters die gisteren nadrukkelijk naar een basisplek solliciteerde, was de Oldenzaalse Roord. Zij viel in de rust in voor sterspeelster Lieke Martens. Blokhuis:"Jill bracht een nieuwe dimensie in het team. Dat zorgde ervoor dat Zweden wat meer onder druk kwam."

Speeltijd Jill Roord?

Ondanks de goede invalbeurt, denkt Blokhuis dat een basisplek in de WK-finale voor Roord allerminst een vanzelfsprekendheid is. "Bondscoach Sarina Wiegman houdt normaal gesproken vast aan haar vaste elf speelsters. Maar dat Jill in de finale speeltijd gaat krijgen, dat kan bijna niet missen."

Met een schuin oog kijkt de spelersmakelaar naar de waardestijging van Roord. "De waarde van Jill stijgt enorm. Voetballend, maar ook online. Op Instagram groeit zij enorm hard. Het is een speelster om voor de komende jaren in de gaten te houden."

Finale tegen titelhouder

De Nederlandse spelers krijgen vandaag een dag rust, maar daarna gaat de focus op de finale tegen titelhouder de Verenigde Staten. "Oranje is zondag de underdog, maar ik ben er weer bij. Dus fingers crossed!"

De finale tussen Nederland en de VS is zondag om vijf uur in de middag in Parc Olympique Lyonnais.