Vrijwilligers druk in de weer voor het tiende Koloniefeest in Willemsoord

Voor een vijftiental vrijwilligers is het deze hele week zwoegen. Aanstaande zaterdag vindt in Willemsoord namelijk de tiende editie van het Koloniefeest plaats, maar voordat het zover is, moet er nog druk gewerkt worden aan de opbouw van het terrein.

Tien jaar geleden ontstond het Koloniefeest met een kleine tent en wat Nederlandstalige artiesten. Tegenwoordig is het festival in Willemsoord een bekend fenomeen in en buiten de gemeente. De organisatie verwacht dit jaar zo'n 2500 bezoekers te verwelkomen.

Programma

Dit jaar zijn de optredens van verschillende artiesten over drie podia verdeeld. Het grote podium is bestemd voor onder anderen Jan Smit, Mooi Wark, Ancora en Jan Keizer & Annie Schilder. In de rocktent spelen onder anderen Bogey & The Longhorn en op het buitenpodium zullen de Beatcrooks draaien. Ook radiostation Q Music is bij dat podium van de partij, met de Foute Party.

Voor de kinderen is er 's middags al een kindermiddag. Ook zal dan het beachsoccertoernooi plaatsvinden.