Lugubere video verdachte kwartetmoord opgedoken: justitie maakt meer details bekend

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Bij de zogenoemde kwartetmoord werden november vorig jaar vier mannen in een growshop in Enschede op klaarlichte dag doodgeschoten. Justitie houdt een vader en zijn twee zonen verantwoordelijk voor het spraakmakende misdrijf.

Lugubere video

Intussen is er een video opgedoken die in de huidige context een lugubere lading krijgt. Daarbij is te zien hoe de oudste zoon als een moderne gangster denkbeeldig de trekker van een vuurwapen overhaalt. De verdachte heeft de video twee weken voor de moordpartij op Instagram geplaatst.

Tekst gaat verder onder video

Meermalen geraakt

Justitie heeft de nabestaanden van alle vier slachtoffers donderdagmiddag geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het onderzoek. Daarbij kregen ze – in afzonderlijke sessies – onder meer te horen over de manier waarop de slachtoffers om het leven zijn gebracht.

Alle vier slachtoffers werden twee tot drie keer geraakt. In een aantal gevallen gebeurde dat vanaf 25 tot 75 centimeter afstand, maar soms werd zelfs van minder dan tien centimeter afstand geschoten. Ook is de nabestaanden meegedeeld op welke plaatsen de kogels zijn binnengedrongen in de lichamen van de slachtoffers.

Twee vuurwapens

Ook werd bekendgemaakt welke wapens zijn gebruikt. Een .22 en een 7.65. Dat er twee verschillende wapens zijn gebruikt, duidt erop dat er vrijwel zeker twee schutters in het spel waren.



Nadat de bloedige details bekend werden gemaakt, speelden zich emotionele taferelen af op de burelen van justitie. “Het was gewoon een kille liquidatie”, zegt een nabestaande ontsteld.

Bloedspatonderzoek

De nieuwste gegevens zijn het resultaat van aanvullend onderzoek door experts van het Nederlands Forensisch Instituut aanvullend onderzoek uitgevoerd. Zoals RTV Oost berichtte, werd dat afgelopen mei uitgevoerd. In dit onderzoek draaide het om de zogenoemde schotbanen en bloedspatpatronen. Daarmee wilde justitie vooral in kaart brengen waar de schutters exact stonden en wie welk wapen heeft gebruikt.

Ook kwam aan de orde op welke plek de vier slachtoffers in de growshop werden gevonden. “Die informatie klopte exact met de animatie van RTV Oost”, aldus de nabestaande.

Klik hier voor de reconstructie, tekst gaat verder onder video



Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie bevestigt dat de nabestaanden donderdag zijn geïnformeerd over de nieuwste onderzoeksgegevens, maar wil hier niet inhoudelijk op ingaan. “Dat zijn zaken die tijdens de volgende pro-formazitting aan de orde komen.”

Deze zitting staat gepland voor 15 augustus. De strafzaak wordt vermoedelijk pas in de loop van volgende zomer gehouden.