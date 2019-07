Drugsprobleem Twenterand eist twee mensenlevens

Het aanhoudende drugsprobleem in de gemeente Twenterand heeft recent twee mensenlevens geëist. Een moeder, van wie haar zoon jaren geleden overleed in het drugscircuit, luidt hierover de noodklok. Los van de moeder bevestigen vier andere bronnen, onafhankelijk van elkaar, tegenover RTV Oost het overlijden van de twee mannen, beiden eind-twintigers.

De twee overleden mannen kwamen uit Vriezenveen en Vroomshoop. De moeder zegt dat ze de mannen kent. Zo'n vijftien jaar geleden behoorden ze, evenals haar zoon, tot de zogeheten Lonsdale-groep. Een grote groep jongeren uit Vroomshoop en omgeving die opviel omdat ze rondliepen in shirts, truien en petjes van het Britse merk Lonsdale. Kleding van dit merk was in die tijd vooral populair onder gabbers en mensen met extreemrechtse opvattingen. De jongeren in Vroomshoop droegen de kleding vooral omdat ze er status en respect door kregen.

Groep schuwde gebruik drugs niet

Van de Vroomshoopse Lonsdale-groep is bekend dat ze het gebruik van drugs niet schuwden. RTV Oost heeft foto's ingezien waarop jongens te zien zijn die 'rare bekken trekken' na het gebruik van bijvoorbeeld GHB. Deze drugs was populair vanwege de werking en het feit dat het goedkoop en eenvoudig zelf te maken was. De Lonsdale-groep is inmiddels uit elkaar gevallen. Ingewijden zeggen tegen RTV Oost dat niet iedereen van de voormalige vriendengroep is afgekickt.

Wat is GHB? GHB is een synthetische drug en wordt gemaakt van GBL (een schoonmaakmiddel) en natronloog (gootsteenontstopper). Bij een kleine dosis voelt de gebruiker zich ontspannen en rustig. De effecten lijken op een alcoholroes maar het kan ook stimulerend werken. Bij hoge dosissen kan een gebruiker overvallen worden door slaap. Het probleem bij GHB is dat de hoeveelheid die 'prettige' effecten oplevert, dichtbij de hoeveelheden ligt waarbij bewusteloosheid kan optreden. Door een te hoge dosis kan de ademhaling verstoord raken en zelfs stoppen, in combinatie met alcohol wordt de kans hierop groter. De afhankelijkheid van GHB kan op optreden na enkele weken intensief gebruik.

Moeder maakt zich zorgen

De moeder maakt zich zorgen over het vele drugsgebruik in haar omgeving. Zelf verloor ze haar zoon, Danny Drenthen 'Veneberg', die toen al enkele jaren in het drugscircuit zat. Hij was 18 toen hij overleed. Hij kwam om bij een auto-ongeluk. Danny zat in de auto bij een vriend. De twee hadden in opdracht drugs opgehaald. Het ongeluk gebeurde op de terugweg.

Danny en de vriend behoorden tot de Lonsdale-groep. Als moeder wist ze van het heftige drugsgebruik van haar zoon. Jarenlang lukte het haar, maar ook de instanties niet, hem te laten afkicken. Tot Danny een tijd meevoer op zeilschip De Tukker. Daarna was hij volgens zijn moeder van de drugs af. Kort daarna verongelukte hij.

Bijna dagelijks heeft de moeder contact met vrienden en vriendinnen van haar zoon. Zo weet ze dat drugs nog steeds een groot probleem is voor een aantal van hen. Ze ziet de jongens kapot gaan en luidt de noodklok. "Het zijn geen slechte jongens. Ik wil ze helpen, maar ik weet niet hoe." Later vandaag lees je het uitgebreide verhaal van de moeder.

Probleem is niet weg

Het gebruik van GHB in de gemeente Twenterand is de afgelopen jaren flink afgenomen. In 2016 concludeerde drugsonderzoeker Ton Nabben van het Bonger Instituut dat het gebruik van GHB in Twenterand over het hoogtepunt heen was. "Maar dat betekent absoluut niet dat het probleem weg is", waarschuwde hij.

Succesvolle aanpak GHB-problematiek

De GHB-problematiek is bij de gemeente Twenterand nooit van de radar verdwenen. Na de zomervakantie houdt Twenterand samen met de gemeente Etten-Leur en het Trimbos-instituut een zomersessie waarin ze hun aanpak tegen GHB-gebruik toelichten. De partijen melden dat ze 'een succesvolle aanpak' hebben ontwikkeld en willen deze delen met andere gemeenten.