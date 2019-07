Luguber graftheater op Grote Kerkhof; Deventer op weg naar Op Stelten

Acteurs oefenen in verse graven op Grote Kerkhof in Deventer

'Voila', zegt de regisseur van het gezelschap, als een rijtje acteurs zich naar zijn wens in de graven beweegt. "Luguber, maar ook realistisch", vindt Anjo de Bont van het Deventer Evenementenbureau. "Je ziet nu echt wat het Grote Kerkhof altijd geweest is; een kerkhof met echte graven."

Archeologisch waardevol

Ongeveer 20 graven zijn er gedolven, daarvoor zijn de klinkers uit vroegere parkeervakken verwijderd. De nieuwe theatergraven zijn 30 centimeter diep. "Dat is de maximale diepte met toestemming van de gemeente en stadsarcheologen", aldus Anjo de Bont. "We moeten natuurlijk rekening houden met de archeologisch waardevolle grond, maar gelukkig mogen we van deze plek gebruik maken."

Want volgens De Bont kan deze voorstelling over leven en dood maar op één plek in de Deventer binnenstad eindigen: stadsplein het Grote Kerkhof, het centrale plein dat ooit een kerkhof was. "Dat was meteen de gedachte toen we vorig jaar de voorstelling voor het eerst zagen."

Meelopen

De voorstelling 'Cap au Cimetiere' wordt vrijdagavond, zaterdagmiddag en -avond en zondagmiddag gespeeld tijdens Deventer Op Stelten. De voorstelling begint op de Kapjeswelle en eindigt op het Grote Kerkhof. "Het mooiste is om de voorstelling helemaal mee te lopen", aldus De Bont, die zegt dat er voor zo'n 1500 tot 2000 toeschouwers plek is op het stadsplein.