Hengelose drugslab-verdachte woonde als god in Brabant

Op verschillende sites is te zien dat de villa sinds 2016 te huur aangeboden werd. Voor een schamele drieduizend euro per maand kon het landhuis worden betrokken. Voor dat geld kreeg de huurder ruim vierhonderd vierkante meter aan woonoppervlak en zo'n drieduizend vierkante meter grond.

De kelder was ook toegankelijk voor auto's (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Kelder

De teksten van de verhurende makelaar zijn wervend: 'Een prachtige villa op een groot landgoed, in het rustige buitengebied van Eesch'. Verder wordt de privacy geroemd en de korte afstand naar de snelweg A2. De gehele benedenverdieping blijkt te zijn onderkelderd.

En juist in die kelder werd gisteren het grote drugslab ontdekt. Er stonden meerdere vaten, een grote ketel en jerrycans. In het lab werd amfetamine-olie gemaakt.

De villa is compleet onderkelderd (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Geschrokken

De eigenaar van de villa is ‘erg geschrokken’, schrijft Omroep Brabant. Hij verhuurde het huis nu zo’n twee jaar aan het stel dat is opgepakt. Hij had geen idee dat de man en vrouw zich bezighielden met de productie van speed. De buren hadden wel door dat er ‘vreemde dingen gebeurden’ in de villa, maar hielden geen rekening met een drugslab.

In de kelder zat een drugslab (Foto: politie)



Ziek

"Ik ben er goed ziek van", zegt de eigenaar, die anoniem wil blijven. “Ik heb er nooit iets van gemerkt. Ik heb er een tijdje geleden zelfs nog in de tuin gewerkt.” De laatste tijd lagen de bewoners wel wat achter met betalen, maar verder was er nooit gedoe. De man woonde vroeger zelf in de villa, maar verhuurt het nu al zo’n acht jaar. “En nog nooit eerder problemen gehad.”

De villa is rustig gelegen aan de rand van een woonwijk (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Busje gehuurd

De buren zagen de laatste tijd allerlei mensen die er kort op bezoek kwamen. "Meestal gebeurde dat in het donker", vertellen ze. “We zijn geschrokken. Het is een vreemd idee dat er vlakbij ons bedrijf zo’n lab zit.” De buurman heeft zelf een autoverhuurbedrijf en verhuurde regelmatig een busje aan de bewoners. Ook nu hadden ze er eentje. Bij de inval werd ook een busje gevonden. Dat is in beslag genomen door de politie.