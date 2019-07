OM wil tbs’er opnieuw opsluiten na mishandeling van buurman in Enschede

Hij kwam vijf jaar geleden uit de tbs, maar nu wil het Openbaar Ministerie dat hij opnieuw met dwang wordt verpleegd. De aanleiding? De 60-jarige zou in 2017 zijn buurman tweemaal hard met een schop op het hoofd hebben geslagen in Enschede. Het OM eist ook een celstraf van twee jaar. De man zit inmiddels al meer dan vijfhonderd dagen in voorlopige hechtenis.

Het slachtoffer, een voormalig beroepsmilitair met PTSS (posttraumatische stressstoornis), liep een hersenschudding op door de klappen. Wonen naast de de verdachte was een nachtmerrie, beschreef hij in zijn verklaring.

Slaan op ramen en deuren

De verdachte sliep overdag en was 's nachts wakker. Elke nacht was er geluidsoverlast. Hij draaide niet alleen harde muziek, maar sloeg ook hard op ramen en deuren.

Dat veroorzaakte angstaanvallen bij het slachtoffer, omdat de klappen leken op geweerschoten. Hierdoor had hij het idee dat hij zich plots weer in een oorlogssituatie bevond.

Uit flat plaatsen

Andere buren hadden ook veel last van het gedrag van de 60-jarige, waardoor de politie en hulpverleningsinstanties regelmatig moesten ingrijpen. De woningbouw was bezig om de verdachte uit zijn flat te krijgen.



Op 22 november 2017 ging het mis. Buiten de flat ontstond een gevecht waarbij de ex-militair met een schop op zijn hoofd geslagen werd. Volgens het slachtoffer omdat zijn buurman zijn flat uit kwam rennen en hem met de schep te lijf ging.

'Geen schep, maar tak'

De verdachte bestrijdt dat. Volgens hem had hij alleen een 'droge tak' bij zich, bedoeld om de hond van zijn buurman van zich af te houden. Met een schop sloeg hij niet, het slachtoffer zou met zijn hoofd op een stoeprand zijn gevallen bij een worsteling.



Een forensisch arts bevestigde in de rechtbank dat de verwondingen die het slachtoffer opliep, het meest passen bij klappen met een schop.

De 60-jarige zat lange tijd in de tbs na een eerder geweldincident. In 2014 werd de tbs beëindigd omdat het goed leek te gaan met hem. Maar uit de greep van zijn behandelaars, verergerde zijn situatie toch weer.

Chronisch wantrouwen

Werd er in de vorige tbs-behandeling nog vanuit gegaan dat de man psychotisch was, deskundigen van het Pieter Baan Centrum constateren nu dat het afwijkende wereldbeeld van de man veroorzaakt wordt door een chronisch wantrouwen.



Dat wantrouwen is zo groot dat het zijn persoonlijkheid is geworden, en de man moeilijk te behandelen is. "Je loopt meteen tegen een muur van argwaan op", aldus een psycholoog van het PBC.

'Grote kans dat het weer mis gaat'

Dat bleek wel uit de observatie: de 60-jarige weigerde om mee te werken met het onderzoek, maar ging wel gesprekken aan. Die verliepen niet altijd goed, meerdere keren moesten ze beëindigd worden omdat de situatie onhoudbaar werd. De kans dat het opnieuw uit de hand loopt zonder een tbs is groot, aldus het PBC.



De achterdocht bij de verdachte was ook in de rechtszaal merkbaar. Druk gebarend, gesprekken onderbrekend, maakte hij duidelijk dat hij het niet eens was met wat er over hem gezegd werd. Ook beweert de man dat er een web van leugens gespannen is met maar één enkel doel: hem opnieuw in de tbs krijgen.

'Bewijs verduisterd'

Volgens de man zijn belangrijke bewijzen, onder meer dat hij in 2014 werd vrijgesproken van tbs, uit zijn woning verduisterd, "Mijn vorige tbs was fictie, nep."



Zijn advocate zegt dat de man al op een achterstand begon toen hij uit de tbs kwam. "Hij was tenslotte een ex-tbs'er, die in het verleden veroordeeld werd voor geweld. Dan moet je knokken tegen vooroordelen."

'Rustig plekje'

De advocate wil zeker geen veroordeling tot tbs, in welke vorm dan ook. Ze ziet liever een korte onvoorwaardelijke straf. "Zijn persoonlijkheidsstructuur zal niet veranderen." Zelf wil de verdachte maar één ding: een rustig plekje voor zichzelf, weg van zijn Enschedese buren.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.