Vennoot Enschedees zorgbureau blijkt eerder veroordeeld voor drugsdelict

Een van de twee vennoten van het zorgbureau Salutem in Enschede blijkt eerder te zijn veroordeeld voor een drugsdelict. De zorgondernemer heeft een strafblad nadat de politierechter in Zutphen in 2015 twee maanden celstraf tegen hem oplegde. Niettemin slaagde Salutem erin een contract in de wacht te slepen bij Samen14, een samenwerkingsverband van vrijwel alle Twentse gemeenten.

De NOS meldde vanochtend nog dat bestuurders, die zich schuldig maken aan zorgfraude, vaak een strafblad hebben. Dat blijkt uit onderzoek door het Informatie Knooppunt Zorgfraude.

Multicultureel zorgbureau

Salutem is een multiculturele thuiszorgorganisatie, die zich volgens de eigen website onder meer bezighoudt “met persoonlijke verzorging en verpleging”.



Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is Salutem, dat zich in 2016 liet inschrijven, een eenmansbedrijf. Het zorgbureau wordt gerund door een 39-jarige vrouw, haar 45-jarige partner staat bij de KvK ingeschreven als vennoot. Beiden zijn van Syrische afkomst.



Veroordeling

De man is in september 2015 door de politierechter in Zutphen veroordeeld wegens overtreding van de opiumwet. Daarbij werd een celstraf van twee maanden opgelegd. Een woordvoerder van de rechtbank Gelderland heeft dit tegenover RTV Oost bevestigd.

Hoewel de 45-jarige Enschedeër zich op meerdere sociale media profileert als eigenaar van Salutem, zegt hij in een reactie dat hij geen eigenaar is. "Dat ik meld dat ik eigenaar ben, is toch niet strafbaar? Maar ik ben hoe dan ook niet degene die de contracten is aangegaan."

Volgens hem telt de thuiszorgorganisatie 30 tot 35 cliënten. "We zijn gekrompen nadat Menzis de samenwerking stopzette. We hebben nog wel een contract met Samen14."

Veroordeling

Op zijn veroordeling wil hij verder niet ingaan. "In Nederland verdien je een tweede kans. Het gaat momenteel goed in mijn leven. Heb alles op een rijtje. Ik heb een VOG (een Verklaring Omtrent Gedrag, het vroegere bewijs van goed gedrag, red.) gekregen en we beschikken met Salutem over alle papieren."

De Enschedeër schermt met een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die in februari een controle uitvoerde bij Salutem. Daaruit zou volgens hem blijken dat het zorgbedrijf goed functioneert. De Inspectie concludeert in dit rapport inderdaad dat de zorgondernemer "grotendeels voldoet aan de normen", maar voegt er wel een aantal verbeterpunten is aan toe.



Ondergebracht in holding

Volgens de KvK-gegevens is Salutem sinds dit voorjaar ondergebracht in een holding, die wordt beheerd door de beide vennoten van het zorgbureau: het Enschedese stel. De echtgenoot zegt dat dit echter een lege BV is waar niets mee gebeurt. Volgens de KvK-gegevens is deze Enschedeër ook nog eigenaar van twee eethuizen in zijn woonplaats.

Reactie Samen14

Een woordvoerster van Samen14 meldt dat zorgondernemers die met cliënten contact hebben een VOG moeten kunnen overleggen. Voor zorgondernemers die niet met cliënten te maken hebben, is een speciale integriteitsclausule in de overeenkomst opgenomen. Volgens de zegsvrouw moet de directie in die overeenkomst verklaren dat er "geen integriteitstwijfels bestaan".

Multicultureel Sinterklaasfeest

Op de website van Salutem zijn onder meer foto’s te zien van een multicultureel Sinterklaasfeest: met een traditionele goedheiligman en en een Oriëntaalse versie. Ook heeft Salutem een eigen dagbesteding in de vorm van een “centrale gezellige woonkamer in huiselijke sfeer”. Naast die centrale ruimte zijn er kamers met fitnessapparatuur en computers.

“Onze kracht zit hem in het feit dat wij ook zorg kunnen bieden aan mensen die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen. Binnen onze organisatie worden er meerdere talen gesproken namelijk: Armeens, Arabisch, Koerdisch, Assyrisch en Nederlands”, aldus de website.