'Een absurde mix van een mudrun en de Zwarte Cross, dat is de Tot de Nek in de Drek'

"We doen het samen met de hele Vriezenveense gemeenschap. Als je ziet hoeveel werk er verricht wordt. Afgelopen dagen maar ook zeker de maanden ervoor. Niet normaal. Alleen wanneer er zoveel mensen enthousiast zijn, kun je een dergelijk groot evenement in een dorp als Vriezenveen organiseren", aldus een enthousiaste Schipper.

De rups is naar huis

"Dit jaar hadden we, om maar eens iets te noemen, nogal last van de eikenprocessierups op ons parcours. Maar door enorme inzet van ook de officiële instanties hebben we onmeunig veel nesten kunnen verwijderen. Dus van haartjes hebben de deelnemers geen last. Wel van onze belachelijke obstakels", grapt Spit.

Team Expeditie Oost op visite (Foto: Schipper)

Zo gek als een deur

"We doen dit samen, omdat we zo gek zijn. Enne ... zeker tot de vijfde editie volgend jaar houden we het nog vol. Soms zijn we elkaar wel zat. Grapje, we gaan ervoor. Wordt weer knallen zaterdag", aldus de knotsgekke heren.

Tot de Nek in de Drek (Foto: Esther Rikken)