Drugskoerier met 30 kilo hasj gepakt bij grensovergang bij De Lutte

De man had 30 kilo hasj in zijn auto verstopt (Foto: BPOL-Bad Bentheim)

Een 40-jarige Marokkaan is gistermiddag net voorbij de grensovergang bij De Lutte opgepakt. Hij probeerde dertig kilo hasj, met een straatwaarde van drie ton, de grens over te smokkelen.

De man liep tegen de lamp bij een routinecontrole door het Duits-Nederlandse politieteam (GPT). Omdat de man een warrig verhaal had over zijn reis, namen de agenten een kijkje in zijn auto. Daar sprong hen een geprepareerde passagiersstoel in het oog, waarop het voertuig mee naar het bureau is genomen.

Bij nader onderzoek vond de politie een elektriciteitsdraad onder het tapijt. Deze kabel leidde naar een schakelaar waarmee een ijzeren plaat in de beenruimte aan de bestuurderskant geopend kon worden. In de holle ruimte achter de plaat was de partij drugs verstopt.

De officier van justitie heeft vandaag in de rechtbank van Nordhorn besloten dat de verdachte vast blijft zitten. De drugs zijn in beslag genomen.