Gemeente Almelo gaat op zoek naar alternatief voor aardgas

Uiterlijk in 2050 gebruiken we in Nederland helemaal geen aardgas meer om de steden te verwarmen. De gemeente Almelo gaat daarom samen met partners, ondernemers en woningeigenaren op zoek naar duurzame en gedragen alternatieven.

"Het lijkt of 2050 nog heel ver weg is, maar we staan samen voor de enorme opgave om in ongeveer dertig jaar meer dan 33.000 huizen in Almelo aardgasvrij te maken", zegt wethouder Eugène van Mierlo van Duurzaamheid.

Klimaatdoelstellingen

Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen moeten bijna alle woningen en gebouwen in Almelo aangepast worden. "Daarom moeten we met z'n allen aan de slag."

Op zoek naar alternatieven, onder de naam van een 'warmtevisie' die in 2021 gereed moet zijn, dat is hoe de gemeente Almelo het gaat doen. "In de warmtevisie komt te staan welke alternatieven er zijn voor aardgas, wanneer welke wijk aan de beurt is, de betaalbaarheid en wanneer en hoe inwoners en vastgoedeigenaren hierover kunnen meepraten."

Keuzes maken

"Juist omdat de keuzes die Almelo moet maken, uiteindelijk iedereen in de stad gaan raken, wil de gemeente de strategische partners al vanaf de start van het opstellen van een warmtevisie erbij betrekken. Uiteindelijk zullen deze partners ook uitvoering moeten geven aan de visie."