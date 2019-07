Terreurverdachte De Lutte vandaag opnieuw voor de rechter

De 46-jarige terreurverdachte Sahraoui S., die begin dit jaar op een kampeerboerderij in De Lutte werd aangehouden, moet vandaag een tweede keer voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen. S. werd door een speciale terreureenheid met groot machtsvertoon in de boeien geslagen. Sindsdien zit hij vast. Aanvankelijk zweeg hij in alle toonaarden, vandaag moet onder meer blijken of hij intussen wel een verklaring heeft afgelegd.

Terwijl de eigenaren van campingboerderij De Bergboer – pal aan de Duitse grens – een weekendje weg waren, werd de serene rust verstoord door het zwaar bewapende arrestatieteam, dat op hardhandige wijze S. overmeesterde.



Correcte logé

Intussen is een aantal details rond de bebaarde S. bekend geworden. De man had enkele weken daarvoor in een van de appartementen zijn intrek genomen, waar hij zich als een uiterst correcte logé gedroeg. Overdag werkte hij bij een kippenslachterij, zo vertelde hij de eigenaresse van de kampeerboerderij.

S. verbleef slechts tijdelijk in De Lutte. In Nederland stond hij ingeschreven in Groningen, waar bij huiszoeking in de meterkast een kinderrugzak werd ontdekt met daarin een pistool van het merk Fabrique National (FN), model High Power 35, een gevulde patroonhouder en een doos losse munitie.



Jihad

Tijdens de eerste pro-formazitting, begin mei, voor de rechtbank Rotterdam, bleek dat S. bovendien propagandamateriaal voor handen had. Daarbij werd het radicaal extremistisch gedachtegoed voor de gewapende Jihadstrijd verheerlijkt. Justitie verdenkt hem ervan dat hij een terroristische aanslag wilde plegen namens IS of een daaraan gelieerde organisatie.



Kalifaat

Ook zou hij actief hebben geholpen bij de uitreis van een IS-strijder naar het Kalifaat in Syrië. Deze persoon bevindt zich daar nog steeds. S. zou die IS-strijder bovendien financieel ondersteunen.



Zelf heeft S. intussen de Nederlandse nationaliteit. Hij is geen zogenoemde terugkeerder uit IS-gebied en heeft geen strafblad.

Tijdens de pro-formazitting vandaag moet onder meer blijken of justitie er in is geslaagd om nog meer bewijzen tegen S. te verzamelen. Ook moet duidelijk worden of S. zelf intussen een verklaring heeft afgelegd.

Zijn advocaat, Claudia van Oort, is niet bereikbaar voor commentaar. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld.