Biodiesel Kampen op rand van afgrond na grootschalige fraude

Kees B. stond vandaag voor de rechter vanwege fraude in 2013 en 2014. Opvallend feit; hij zit al twee maanden vast. Nadat hij in 2016 al werd aangehouden, gebeurde dat afgelopen april weer.

Het bedrijf, dat een omzet van 300 miljoen euro had en een derde van alle biodiesel produceert, gaat langzaam kopje onder. Dat komt doordat rekeningen niet meer betaald kunnen worden en afnemers massaal de contacten met het bedrijf verbreken.

"U neemt anderen mee in de ellende"

B. verweerde zich vandaag in de rechtbank. "Ik begon als 15-jarige in de vetsmelterij van mijn vader. Ik heb niet geleerd zoals jullie dat gedaan hebben, dus ik heb foutjes gemaakt." De rechtbank prikte hier gemakkelijk doorheen en gelooft B. niet. "U heeft met uw fraude ook anderen, zoals collega's, meegenomen in alle ellende. Zij zitten hier door u", zei de rechter vanmiddag.

'Klimaatdoelstellingen in gevaar'

Door de grootschalige fraude kunnen klimaatdoelstellingen in gevaar komen. Afspraken volgens het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 worden daardoor mogelijk niet gehaald. Biodiesel wordt ingezet om uitstoot van CO2 te verminderen. In de jaren dat er met biodiesel is gefraudeerd, is er waarschijnlijk veel meer CO2 uitgestoten dan is aangegeven.