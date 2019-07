Kijkje achter de schermen rond risicoduel van FC Twente tegen Roda JC

Supportersvereniging Vak-P heeft via een Wob-verzoek documenten in handen gekregen die een inkijkje bieden in hoe Kerkrade zich afgelopen seizoen voorbereidde op de komst van zo'n duizend supporters van FC Twente naar het Parkstad Limburgstadion voor het duel met Roda JC. Volgens de harde kern van FC Twente bevestigen de documenten dat van te voren vast stond dat bussen met daarin supporters van Vak-P zouden worden gecontroleerd en teruggestuurd.

Tijdens de controle van de bussen waarin supporters van Vak-P zaten, werd niets gevonden. Uit de documenten van Vak-P blijkt dat de politie daar zeer verbaasd over is. In het verslag van een veiligheidsoverleg wordt gesteld dat de controle niets opleverde omdat de veiligheidscoördinator van FC Twente informatie over de actie heeft gelekt naar de supporters.

De gebeurtenissen rond het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen Roda JC en FC Twente op 1 maart van dit jaar houden de gemoederen nog steeds bezig binnen Vak-P. De supportersgroep voelt zich onheus bejegend en stelt via een woordvoerder dat met wat meer overleg een heleboel problemen voorkomen hadden kunnen worden.

De supportersvereniging overweegt aangifte te doen tegen de gemeente Kerkrade vanwege vrijheidsberoving.

Wat was er ook al weer aan de hand?

1 maart, carnavalsvrijdag, moest FC Twente op bezoek bij Roda JC. Ruim honderdvijftig supporters kwamen nooit aan in Kerkrade omdat ze op vijftig kilometer van het stadion van de Limburgse club werden teruggestuurd. Bussen werden gecontroleerd op aanwezigheid van drugs, wapens en vuurwerk. Er werd niets aangetroffen.

Vak-P stelt dat het herhaaldelijk om opheldering heeft gevraagd bij de gemeente Kerkrade. Uiteindelijk kreeg de supportersvereniging via een Wob-procedure de beschikking over ambtelijke mailwisselingen en verslagen van veiligheidsoverleggen.

Veiligheidsoverleg 9 januari 2019

Het duel tussen Roda JC en FC Twente komt ter sprake in het Roda JC veiligheidsoverleg van 9 januari 2019, een kleine twee maanden voor het duel op het programma staat in de Keuken Kampioen Divisie. Bij zo'n veiligheidsoverleg zijn onder meer gemeente Kerkrade, brandweer, Openbaar Ministerie, politie en Roda JC betrokken. In het overleg wordt gesproken over een buscombi voor twintig bussen. Er wordt gemeld dat zo'n achthonderd tot duizend supporters naar Kerkrade komen.

Die buscombi is nodig omdat er sprake is van een risicowedstrijd. De laatste ontmoeting tussen beide clubs in het stadion van Roda JC was in 2018 in de eredivisie, een seizoen eerder. Dat duel werd ontsierd door supporters van FC Twente die al binnen een minuut brandende fakkels op het veld gooiden. Wat leidde tot flinke schade aan het veld. Het leverde FC Twente een straf op van één wedstrijd zonder uitpubliek.

Naast de verplichte buscombi, waarbij supporters dus met de bus vanuit Enschede naar Kerkrade moeten reizen, wordt in het veiligheidsoverleg bepaald dat er geen grote doeken en vlaggen mogen worden meegenomen.

De 28 verschillende supportersgroepen die meegaan, moeten centraal bij elkaar komen, zo wordt besloten. Als locatie wordt Hoogvonderen in Roermond genoemd. Daar kan ook gecontroleerd worden en kan worden besloten wie wel en niet verder mag reizen. "De Vak-P supporters zijn de lastpakken", staat in het verslag van het overleg.

Een woordvoerder van Vak-P, die niet met zijn naam genoemd wil worden, stelt dat het invoeren van een buscombi helemaal niet nodig was. "De supporters die destijds het vuurwerk op het veld gooiden, zijn aangehouden. Moet je daar een hele club supporters voor bestraffen?"

Veiligheidsoverleg 6 februari 2019

Een maand na het eerste overleg zitten de partijen weer bij elkaar en opnieuw komt het duel met FC Twente ter sprake in het veiligheidsoverleg. Er wordt afgesproken dat 'maximaal wordt ingezet om vuurwerk in het uitvak te voorkomen.' Politie kan de supporters bij het betreden van het uitvak fouilleren.

In het overleg komen problemen met supporters van FC Twente ter sprake rond het duel MVV - FC Twente in Maastricht. Dat duel werd gespeeld op zondag 13 januari. FC Twente-supporters zouden de avond voor de wedstrijd vernielingen hebben aangericht in Maastricht.

De woordvoerder van Vak-P zegt dat het allemaal wel mee viel. "De wedstrijd tegen MVV werd op een zondag gespeeld. Een stuk of vijf supporters hebben daar een weekendje Maastricht van gemaakt. Hij doet het af als schermutselingen. "Als er meer was gebeurd, was het veel breder uitgemeten in de media."

Uit het verslag van het veiligheidsoverleg valt op te maken dat er sprake is van een meer structureel probleem. 'Ook dit seizoen vallen de supporters van FC Twente negatief op', valt te lezen.

Een opmerking die de woordvoerder van Vak-P afdoet als een leugen. Volgens hem waren er afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zelden of nooit problemen met supporters rond uitwedstrijden van FC Twente.

Nauwelijks problemen

Richard Peters, woordvoerder van FC Twente, reageert verbaasd als hij hoort wat er in het verslag van het veiligheidsoverleg staat. Peters spreekt van een rustig seizoen. "Er zijn niet of nauwelijks problemen geweest met supporters van FC Twente tijdens uitwedstrijden."

Een goed voorbeeld daarvan is volgens zowel Peters als de woordvoerder van Vak-P de uitwedstrijd van FC Twente bij FC Volendam. Daar waren maar liefst veertienhonderd supporters van FC Twente welkom. "Volendam dacht met ons mee en daar heeft geen enkel incident plaatsgevonden", aldus de woordvoerder van Vak-P. "We kregen de verantwoordelijkheid en het is aan ons om die in te vullen."

Volgens Vak-P had de gemeente Kerkrade echter heel andere plannen en was er sprake van een vooropgezet plan met als doel het irriteren en hinderen van supporters.

Mailwisseling

Die aanname wordt volgens de supporters versterkt door een ambtelijke mailwisseling op de dag voor voor de wedstrijd waarin een beleidsmedewerker van de gemeente Kerkrade een medewerker van de gemeente Maasgouw op de hoogte brengt van de controle van drie bussen met daarin supporters van Vak-P.

Volgens de woordvoerder van Vak-P was deze controle helemaal niet nodig omdat de supporters al in Enschede bij het instappen van de bus gecontroleerd waren. "Het was zo overduidelijk. Deze bussen gaan we terugsturen", zegt de supporter over de intentie van de politie. "Omdat het om een buscombi ging, was ook geregistreerd waar supporters van Vak-P zaten. In mijn ogen was het niet meer dan supportertje pesten."

De controle van de bussen duurde bovendien zo lang dat het geen zin meer had om alsnog de wedstrijd te bezoeken. "We zouden misschien een kwartier voor tijd arriveren", aldus de supporter van Vak-P.

Veiligheidsoverleg 13 maart 2019

In een overleg op 13 maart evalueerden de betrokken partijen het duel tussen Roda JC en FC Twente waarbij de politie aangeeft het zeer bijzonder te vinden dat er niks is aangetroffen in de bussen van Vak-P en stelt dat er mogelijk info over de controle is gelekt. "Dat vind ik de meest opvallend uitspraak in de documenten", aldus de woordvoerder van Vak-P. "Dat ze verbaasd zijn dat ze niks hebben aangetroffen."

De partijen die betrokken zijn bij het veiligheidsoverleg rond wedstrijden van Roda JC leggen de schuld bij de veiligheidscoördinator van FC Twente. "De VC van FC Twente was doorlopend aan het bellen met de supporters en heeft veel informatie doorgegeven, ook aan de bussen met de harde kern', staat in het verslag. "Er is te veel informatie doorgesluisd."

De woordvoerder van Vak-P spreekt dit tegen en stelt dat de Veiligheidscoördinator ook niet wist wat er ging gebeuren. De woordvoerder van FC Twente kon nog niet reageren op de beschuldigende vinger richting de veiligheidscoördinator.

Vak-P publiceert de komende tijd de opgevraagde documenten op haar Facebookpagina.

De gemeente Kerkrade bezint zich nog op een reactie.