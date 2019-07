Hoeveel dronken overlastgevers werden in jouw gemeente beboet?

Op straat schreeuwen, lallen of simpelweg niet meer op je benen kunnen staan: vorig jaar werden in Overijssel 419 boetes uitgedeeld aan dronken overlastgevers. Dat zijn er aanzienlijk minder dan voorheen: in piekjaar 2014 werden namelijk ruim 250 bekeuringen méér uitgeschreven voor openbaar dronkenschap.

Iemand die te diep in het glaasje gekeken heeft en zich op straat 'asociaal of vervelend gedraagt', kan een boete van 95 euro op de mat krijgen. Daarbij maakt het niet uit of anderen ook daadwerkelijk last hebben van iemands drinkgelag. Het gaat slechts om de mogelijkheid dat iemand anders er aanstoot aan kan hebben genomen.

In geval van flinke overlast, bijvoorbeeld dronken het verkeer belemmeren, de orde verstoren of de veiligheid van een ander bedreigen, kan een boete van 380 euro worden opgelegd. In 2018 werd in Overijssel met deze twee soorten boetes in totaal 65.515 euro opgehaald.

Bekijk de grafiek

In onderstaande grafiek zijn de cijfers per Overijsselse gemeente per jaar te bekijken en te vergelijken. De cijfers gaan over de gemeente waar de boete is uitgeschreven, niet over de woonplaats van de dader.

Dat in Tubbergen vorig jaar geen boetes zijn uitgeschreven, wil dus niet zeggen dat geen enkele inwoner in Tubbergen bekeurd is voor openbaar dronkenschap. Misschien werd een aangeschoten Tubbergenaar op stap in Zwolle wel op de bon geslingerd; dan wordt die bekeuring meegenomen in de cijfers voor Zwolle.