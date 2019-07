Trek er op uit en ga sfeer proeven dit weekend!

Almelose Ruiterdagen

Tot en met zondag vindt de 53e editie van de Almelose Ruiterdagen plaats. Tien dagen lang paardensport - springen en dressuur - op hoog niveau en daarnaast veel gezelligheid aan de Bosrand in Almelo. Een indrukwekkend evenement dat met ruim 11.000 starts één van de grootste hippische evenementen in Europa is. Een evenement dat je zeker niet mag missen!

Almelose Ruiterdagen (Foto: RTV Oost (Anita van der Palen))

Zomerfestival in Denekamp

Vanaf vrijdag is in Denekamp het Zomerfestival. Hét jaarlijkse festival van Denekamp! In en rondom de grote feesttent bij zaal 't Wubbenhof. Met sport, spel en vooral heel veel muziek! Zomerfestival Denekamp is een festival voor jong en oud dat elk jaar plaats vindt in het eerste weekend van juli. 's Middags zijn er verschillende activiteiten te doen en 's avonds is er muziek in de tent.

festival (Foto: Pixabay)

Honden IJssel- en Hanzeshow Zwolle

Hondenliefhebbers opgelet! Zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019 vindt de IJssel- en Hanzeshow plaats in de IJsselhallen Zwolle. Met per dag meer dan 1.500 honden en bijna 250 verschillende rassen wil je dit niet missen! Kortom, twee dagen lang kun je de mooiste honden (foto) bekijken en allerlei informatie verkrijgen!

Hondenshow (Foto: organisatie Hondenshow)

Heerlijcke Markt Diepenheim

Op zondag 7 juli 2019 is er weer een nieuwe Heerlijcke Markt rondom Herberg de Pol in Diepenheim. Lekker snuffelen bij de diverse kramen. Leuk om te combineren met een fiets of wandeltocht langs de vele kastelen die Diepenheim rijk is, of een bezoekje te brengen aan een van de galeries of winkels die ook zondag geopend zijn.

Vintage op de markt (Foto: Pixabay)

Deventer Op Stelten

Kom van vrijdag t/m zondag naar het internationaal buitentheaterfestival ‘Deventer Op Stelten’. In totaal zijn er ruim 150 nationale en internationale topvoorstellingen in de historische binnenstad van Deventer en locaties in en rondom het centrum. Op monumentale pleinen, in parken en straten, kerken en kleinere locaties grote en kleine buitentheatervoorstellingen te zien uit Frankrijk, Duitsland, Engeland, België en Nederland.

Acteurs repeteren (Foto: RTV Oost (Bart Kieft))

