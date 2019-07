Deventer trekt de knip voor parkeren fietsen binnenstad; 600 euro per bewaakte plek

Fietsenchaos in de Deventer binnenstad? Gemeente wil investeren in meer bewaakte plekken (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Verslaggever Bart Kieft over fietsparkeren in Deventer binnenstad

De plekken moeten gerealiseerd worden bij de bewaakte fietsenstalling bij de Centrumgarage. Daar zijn nu al 500 plekken, dat moeten er 1000 worden.

Behoefte

Wethouder Rorink:"Wij zien dat er behoefte is aan nieuwe plekken en goede fietsvoorzieningen. Dat betekent dat we investeren in fietspaden, maar ook in plekken waar fietsen veilig en makkelijk gestald kunnen worden."

Dat daarvoor 600 euro per fietsparkeerplek nodig is, is volgens Rorink niet raar. "Materiaalkosten zijn hoog en het is het meer dan waard. Hoe meer mensen daardoor op de fiets springen, hoe beter. En we willen gewoon op de behoefte inspelen."

Meer plekken

Met name op donderdagavond en zaterdag is de bewaakte fietsenstalling bij de Centrumgarage achter de Hema nu overval. Rorink: "Nu praten we over deze plek, maar we willen op meer plekken investeren."