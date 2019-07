Weblog: King’s Men, Macbeth absurd en vol humor, 4 mannen, 4 talen

Het was nog een hele uitdaging om de imposante prestatie van de vier acteurs vast te leggen in één zin. Want dat doet het goed in stukjes tekst. En daarmee doe ik tegelijk velen te kort. Want King’s Men is ook de regisseuse Silvia Andringa, de dramaturg Jan-Christoph Tonigs, de componist Matthijs Hage en Elze van den Akker die de fantastische kostuums precies goed ontwierp.

Kings Men Macbeth (Foto: Elze van den Akker) Gelukkig lukt het niet om King’s Men echt vast te leggen in 1 zin: want wat is het een prachtige voorstelling. King’s Men speelt Macbeth van Shakespeare. De Scottish tale, het verhaal dat niet genoemd mag worden. Het wordt maar liefst in vier talen gespeeld (here we go - pass auf - woch eum - ik nem oe met) door vier mannen op vier verschillende plekken in de natuur, bij een klooster. Het landgoed is speelveld.

En ieder is Macbeth totdat… dat vertel ik zo… Ieder is dus Macbeth én nog 12 andere rollen.

Mooi detail: The King's Men was een Engels theatergezelschap in het begin van de 17e eeuw. Het was de voortzetting van de succesvolle toneelgroep die eerder bekendstond onder de naam Lord Chamberlain's Men, het gezelschap van huisschrijver William Shakespeare. Tussen 1603 en 1642, het jaar waarin alle theaters op last van het parlement werden gesloten, traden de King's Men vele malen op aan het hof, met vooral stukken van Shakespeare.

De vier mannen en regisseuse brengen het stuk van Shakespeare terug in haar glorie, zoals het ook in de tijd van de schrijver zelf geweest moet zijn. Prachtige stukken tekst, maar ook grappen en grollen, en levensgrote dilemma’s op en over de grens van goed en kwaad en leven en dood. In Shakespeare’s tijd stonden er honderden mensen rond het podium verdrongen, ook als het hof van de Koning en Lord opgevoerd werd. Shakespeare bediende volk en edelman met zijn stukken.

The Scottish Play vertelt een belangrijk stuk Britse geschiedenis. De heksen fluisteren een voorspelling: de Schotse held Macbeth zal Thane en koning worden. Thane is een eretitel. Alleen de oude koning en zijn beste vriend Banquo staan hem in de weg. Macbeth neemt het niet zo serieus maar Lady Macbeth helpt haar man een handje. Macbeth verandert van oorlogsheld in een gewetenloze tiran die moord, geen rust meer kent en zijn edelen niet meer vertrouwt. Stukje bij beetje verlaat ieder zijn hof. Zijn voormalige bondgenoten, waaronder MacDuff en de zoon van de vermoorde Koning Ducan, Malcom, zoeken gerechtigheid…

Het unieke aan deze Macbeth is dat de acteurs ook in vier talen spreken. Duits, Nederlands, Engels en Twents. En al gauw voelt dat als één taal. Dat u de ervaring gemist heeft in Kloster Bentlage is eeuwig zonde, maar gelukkig kunt u zondag meekijken in OverUIT de Kunst én spelen ze eind augustus op landgoed Hooge Boekel. OverUIT de Kunst is een dubbelaflevering. U leert het stuk kennen en krijgt een kijkje achter de schermen.

Het grootste geluk is wel dat King’s Men de ambitie heeft het eerste Euregionale Toneelgezelschap te worden.

Also sag ich euch: Doen! Go for it, dat liekt mie onmeunig mooi!

Acteurs, Darsteller, Actors, Spöller :

Jan Sturmius Becker, Christian Cadenbach, Laurens ten Den, Marcell Kaiser