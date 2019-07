Bökkers-bassist Arjan Pronk gaat solo: De Rock 'n Roll Dut De Rest

Al jaren is de kelder onder Pronks huis in Lutterberg zijn toevluchtsoord na de concerten met Bökkers. "Kom ik midden in de nacht weer en kan ik nog niet slapen, dan kruip ik de kelder in."



Honderd nummers op de plank

Doordat hij voor Bökkers ook regelmatig nummers schreef, denk bijvoorbeeld aan 'Annie uut de Bochte' en 'Bie Moe', stromen de ideeën constant door. Te veel om allemaal op te nemen met de band, constateerde de bassist al snel. Dus besluit hij ze zelf maar op te nemen. "Dat kan heel makkelijk met die apparatuur van tegenwoordig. En ik heb ze uit mijn systeem, da's ook fijn."



Al gauw heeft hij ruim honderd nummers op de plank liggen. Tijd voor de vervolgstap: een eigen plaat opnemen. Hij vraagt drummer Henk Jonkers (Fatal Flowers, Hallo Venray) om de boel vast te leggen en in te drummen. De rest doet Pronk zelf; gitaar, bas en zang.







Onbesoesde rock 'n roll

Een vastomlijnd plan is er niet. Gewoon spelen en maar zien wat er van komt, dat is het devies. Het resultaat, in de woorden van Pronk zelf: "Gewoon onbesoesde rock 'n roll".



De teksten zijn 'zo plat as 'n dubbeltie'. En daar moeten we ook niet te ingewikkeld over doen: "Daar heb ik zo'n hekel aan, om daar zo over te drammen. Ik ben niet op een missie om het dialect in stand te houden. Het is gewoon een vanzelfsprekendheid. Als je lult doe je dat in de taal waar het handigst mee bent. Als je zingt, kunt je dat beter ook doen."





Bekijk hier de nieuwe single van Pronk. Het hele album Part Music for Outsiders verschijnt in september.