Drukke open dag PEC Zwolle; supporters en spelers hopen op beter seizoen

Net als voorgaande jaren staan er tijdens een open dag een paar vragen centraal. Wie zijn en wie worden de nieuwe spelers van de selectie? En wat gaat PEC Zwolle komend seizoen in de eredivisie presteren?

Wennen

Wat betreft grote veranderingen was er natuurlijk de nodige aandacht voor de nieuwe trainer John Stegeman, de opvolger van Jaap Stam. Stegeman is overgekomen van aartsrivaal Go Ahead Eagles uit Deventer. De club die dit jaar de promotie naar de eredivisie net mis liep. De Zwolse supporters moesten nog even wennen aan de opmerkelijke transfer van de hoofdtrainer van de Deventer club naar Zwolle.

Daarnaast werd er natuurlijk flink gepraat en nagedacht over de kansen van de club in het nieuwe seizoen. De nieuwe spelers Iliass Bel Hassani en Etiénnne Reijnen en de nieuwe trainer John Stegeman zijn voorzichtig in hun uitspraken daarover.

Supporters hopen op beter seizoen PEC Zwolle

De supporters sluiten zich daar bij aan en hopen, een enkele uitzondering daar gelaten, dat het in ieder geval beter gaat dan het afgelopen seizoen waarin Zwolle grotendeels in de onderste regionen van de competitie verbleef. De fans hebben er over het algemeen vertrouwen in dat het dit jaar beter gaat.