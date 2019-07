OM wil tbs voor gewelddadige diefstal van sigaretten en krasloten

Zijn mededader, die in zijn leven al twee keer in een tbs-kliniek zat, werd afgelopen maart al veroordeeld. Hij kreeg dertig maanden cel waarvan tien maanden voorwaardelijk.



Vierde overval

Voor het slachtoffer was het de vierde overval in een paar jaar tijd. De overval op 30 juli vorig jaar duurde niet lang; amper een minuut. Uit camerabeelden blijkt dat de zeventigjarige een forse elleboogstoot in zijn gezicht krijgt van de Enschedese veelpleger. De overvaller graait vervolgens een handvol krasloten en een paar pakjes sigaretten mee. De eigenaar krijgt, voordat de overvallers de winkel verlaten, nog een dreigement naar zijn hoofd geslingerd: "Geen politie, anders komen we terug!".



De geschrokken eigenaar schakelt inderdaad op dat moment de politie niet in, maar als hij twee dagen later een van de verdachten in de buurt van zijn winkel tegenkomt, besluit hij alsnog aangifte te doen. Het spoor leidt al snel naar de twee bekende verslaafde veelplegers. Veel plezier van de buit hebben ze niet gehad, die verloren ze even later al op het Willem Wilminkplein.



Net vrij

De veelpleger was nog maar net vrijgekomen uit de gevangenis toen hij het sigarenmagazijn beroofde. Terug in zijn geboortestad was het eerste wat hij deed een bezoek brengen aan zijn moeder. Met een bos bloemen onder zijn arm stond hij voor haar deur, maar hij kwam er niet in. "Ze herkende me niet", aldus de man. De pijn van deze ontmoeting doofde hij vervolgens in een roes van alcohol en drugs. In die roes loopt hij tegen de 48-jarige aan en na ruim drieënhalve dag zonder slaap besluiten de twee dat er geld moet komen.



Dat hij bij de overval een elleboogstoot uitdeelde, kwam hard aan bij de veelpleger. "Ik moet zeggen dat ik me heel erg diep schaam", verklaarde de hij voor de rechtbank in Almelo. "Als ik beelden zie, schrik ik echt van mezelf." De veelpleger zocht in de gevangenis geestelijke bijstand. Hij zegt dat hij geen oog meer dicht deed en nachtmerries had na het zien van de beelden zag. Hij betuigde zijn spijt in een brief aan het slachtoffer.



Lang strafblad

De Enschedeër heeft sinds zijn achttiende verjaardag een strafblad opgebouwd dat 33 pagina's lang is. De man groeide op in een gezin waarin diefstal heel gewoon was. Als baby werd hij al betrokken bij winkeldiefstallen door zijn beide ouders. "Ze stopten de biefstukken in mijn luiers en rekenden alleen de bakboter af", vertelde hij.



De man werd geboren met een alcoholsyndroom. Zijn nog ontzettend jonge moeder was zwaar verslaafd. Op jonge leeftijd liep hij waarschijnlijk hersenletsel op toen zijn moeder onder invloed een verkeersongeval veroorzaakte. De Enschedeër werd vanaf de achterbank gelanceerd en vloog dwars door de voorruit. Hij ging nooit naar school en raakte op jonge leeftijd verslaafd.



"Als ik alcohol heb, dan komt de zucht naar drugs", aldus de 45-jarige Enschedeër. Hij raakte uiteindelijk zo verslaafd, dat het ernaar uitziet dat hij tot aan zijn dood aan de methadon zit. Stoppen daarmee zou ernstige gevolgen hebben.



Meerdere deskundigen onderzochten de Enschedeër. Zij komen met verschillende conclusies. De psychiater ziet de man eigenlijk als iemand met een geestelijke handicap die het best ondergebracht kan worden in een beschermde woonomgeving waar hij tegen zichzelf beschermd moet worden. Reclassering en een psychologe denken dat zo'n aanpak niet werkt. Zij denken dat de Enschedeër dat niet aankan en zwicht onder zijn zucht naar drank en drugs en zien meer in een tbs met dwangverpleging.



De Enschedeër wil hulp, maar ziet niets in een tbs met dwangverpleging. "Ik zie mezelf niet als een monster dat thuishoort in de tbs. Ik voel me daar niet thuis, ik heb nog nooit iemand tot bloedens aan toe dood gemaakt. Ik hoop dat u daar over wil nadenken."



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

