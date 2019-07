Eén miljard euro schade als Zwolle overstroomt

Uit berekeningen van de gemeente Zwolle blijkt dat de schade die bij een dergelijke noodsituatie kan oplopen van zo'n 200 miljoen euro tot een miljard.

Zwolle wordt omringd door water, via onder meer de IJssel, de Vecht en het Zwartewater. Alles staat in verbinding met het IJsselmeer. De stad is volgens wethouder Ed Anker als het ware een eiland in het IJsselmeer. Om ons te beschermen tegen het water bij extreme omstandigheden moeten er maatregelen worden genomen.

Op veel plekken in de stad kan regenwater niet de grond in verwegen bebouwing of bestrating. Er zullen daarom overal in de stad plekken gecreëerd moeten worden waar regenwater tijdens hevige buien weg kan stromen. Bij nieuwbouw wordt daar al rekening mee gehouden.

Assendorp is één van de wijken waar overstromingsgevaar dreigt bij extreme omstandigheden. Vooral de bebouwing langs het spoor. Wat inwoners nu al kunnen doen is kleine stukken groen creëren tegen de gevels van de woningen. Daar kan regenwater in wegstromen wanneer de straten blank komen te staan.

Bescherming tegen hoog water vanuit het IJsselmeer wordt al wel geboden door de Balgstuw bij Ramspol op te blazen. Als het water in de IJssel en de Vecht ook erg hoog staat en er extreem veel neerslag valt zal het water in de grachten over de kades stromen.

Volgens Ed Anker worden er al wel steeds meer aanpassingen gedaan in de stad maar nog lang niet genoeg. Er zijn al meer plekken waar overtollig regenwater in de grond kan wegzakken. Bij veel nieuwbouw wordt al rekening gehouden dat water rondom de panden in de grond weg moet kunnen zakken.

Er is volgens de wethouder nog veel meer nodig. Inwoners van Zwolle kunnen bij hun eigen woonsituatie nagaan of er genoeg maatregelen zijn genomen zodat overtollig regenwater niet meer in een riool stroomt. Bijvoorbeeld door tegels weg te halen langs gevels en daar groen voor aan te leggen.