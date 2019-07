Grote kritiek op rapport patholoog in Zwolse 'kruipruimtemoord'

Moordslachtoffer Deniz werd in stukken gevonden in de kruipruimte van kameraad Mark (Foto: beeldbewerking RTV Oost)

Er bestaat veel kritiek op een rapport van een patholoog die onderzoek heeft gedaan naar de zogenoemde Zwolse 'kruipruimtemoord'. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de nabestaanden van slachtoffer Deniz. "Het is een halfbakken rapport", zegt advocaat Huisman van de verdachte.

De 'kruipruimtemoord' gaat over de Zwolse Deniz, die begin vorig jaar in stukken werd gevonden onder de vloer van zijn kameraad Mark. Deniz bleek door een kogel in het hoofd om het leven te zijn gekomen. Verdachte Mark heeft toegegeven dat hij het lichaam in paniek in stukken heeft gezaagd, maar dat hij Deniz niet heeft doodgeschoten.

Volgens hem heeft het slachtoffer zelfmoord gepleegd in een roes van drank en drugs. Verdachte Mark heeft naar eigen zeggen nog geprobeerd om Deniz tegen te houden, maar toen hij Deniz' hand wegtrok ging het wapen af. Deniz was op slag dood.

Moord of zelfmoord?

Het Openbaar Ministerie kan niet bewijzen of het doodslag of zelfmoord is geweest. Er zijn aanwijzingen voor beide scenario's. Justitie eiste onlangs drie jaar cel en tbs met voorwaarden tegen verdachte Mark 'alleen' voor het wegmaken van het lijk, wapenbezit en diefstal. Mark zou 1500 euro uit de zak van het slachtoffer hebben gegrist.

Nieuw rapport

Kort na het uitspreken van de strafeis in april, kwam nabestaanden- advocaat Korver met een nieuw rapport op de proppen. Het rapport zou bewijzen dat er onmogelijk sprake kon zijn van zelfmoord. Het rapport was uitgevoerd door een gerespecteerde patholoog. Die concludeerde dat de hand van het slachtoffer in een onnatuurlijke houding moet hebben gestaan, om de kogelinslag in het hoofd te kunnen verklaren.

Advocaat Huisman van de verdachte daarover: "Maar dan gaat de patholoog eraan voorbij dat mijn cliënt de hand van het slachtoffer heeft weggetrokken. Hij wilde zijn kameraad behoeden voor zelfmoord. Ook gaat de patholoog er aan voorbij dat het slachtoffer zwaar onder invloed was van drank en drugs."

Zwarte hoofdwond

Verder heeft de patholoog zich gebaseerd op een foto van de hoofdwond van het slachtoffer. De patholoog schrijft daarover dat de wond bij zelfmoord veel zwarter zou moeten zijn dan op de foto te zien is. "Maar de nabestaanden- advocaat heeft de patholoog een foto verstrekt van de wond die door het NFI was schoongemaakt", zegt advocaat Huisman van de verdachte. "Al met al is het een gemankeerd rapport."

Het OM is minder uitgesproken over het onderzoek van de patholoog, al liet de officier tussen de regels door weten dat hij het niet gedegen vond uitgevoerd: "Er is veel te zeggen over het rapport van Van der Goot." Het OM vond het wel zorgvuldig van de rechtbank om het rapport voor te leggen aan het NFI. Tot die tijd doet de rechtbank in Zwolle geen uitspraak in de moordzaak.

Vertraging

"Dit rapport veroorzaakt onnodig veel vertraging", zegt advocaat Huisman. Het NFI is zeker niet eerder dan in oktober klaar met het toetsen van het onderzoek van de patholoog. "En al die tijd zou mijn cliënt in voorarrest moeten blijven zitten, dat klopt niet. Het Openbaar Ministerie heeft onlangs aangegeven dat er geen bewijs is voor doodslag. Dan blijft het wegmaken van het lijk nog over. Daar kan maximaal twee jaar gevangenisstraf voor opgelegd worden. Dat zijn de twee feiten waarvoor mijn cliënt in voorarrest zit, die moet daarom in onze ogen opgeheven worden."

Huisman vroeg dus of verdachte Mark de uitspraak van rechter in zijn zaak in vrijheid mag afwachten. Maar de rechter ging er niet in mee. "We hebben nog geen uitspraak gedaan. Op de dagvaarding staan vier feiten: doodslag, wegmaken van het lijk, wapenbezit én diefstal. Er zijn ons inziens nog steeds genoeg bezwaren om u vast te houden."

Advocaat Huisman heeft aangegeven tegen dit besluit in hoger beroep te gaan.

De rechtszaak gaat in oktober weer verder.