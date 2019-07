Zwollenaar Jesse Koops verkozen tot voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA

Koops is de oprichter van de Zwolse afdeling van de Jonge Socialisten en was het afgelopen jaar ook bestuurslid bij de jongerentak van de FNV. Samen met Tim Hofman creëerde hij via het internetprogramma #BOOS veel aandacht voor supermarktmedewerkers die stelselmatig onderbetaald worden.



Meer leden

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie gelieerd aan de Partij van de Arbeid. De afdeling telt bijna tweeduizend leden. In het bestuur zit overigens nog een Zwollenaar. Roberto Kist is secretaris. Eén van de kerntaken van de afdeling is zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de politiek.





"Al vroeg had ik door dat elke avond een vol bord met eten voor mijn neus niet zo vanzelfsprekend was", zegt Koops. "In groep 8 was ik betoverd door het verhaal van Job Cohen. 'Iedereen telt mee', zei hij. Daar kon ik mij wel in vinden. Helaas is dat vaak niet hoe de wereld werkt: er wordt beknibbeld op het onderwijs, kinderen kunnen niet zeker zijn of de aarde straks nog bewoonbaar is en LHBT+-mensen zijn nog altijd niet veilig op straat. Dat moet anders. Om dat onrecht te bestrijden werd ik ooit lid van de JS en dat is voor mij de reden geweest om voorzitter te worden."





Overijsselse jongeren

Koops is overigens niet de enige Overijsselaar die een voorzittersfunctie van een landelijke jongerenafdeling is. Hielke Onnink werd onlangs verkozen tot voorzitter van de CDJA, de jongerenafdeling van het CDA.



Daarnaast was Jordy Klaas uit Oldenzaal afgelopen jaar voorzitter van de scholierenorganisatie LAKS.