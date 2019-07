Terreurverdachte die werd gepakt in De Lutte had instructievideo's onthoofdingen

Het was de tweede keer dat de 46-jarige terreurverdachte Sahraoui S. voor de rechter moest verschijnen, maar nog steeds is onduidelijk wat zijn doelwit was. De Groninger werd begin dit jaar opgepakt op een kampeerboerderij bij De Lutte. Vooralsnog zwijgt hij in alle toonaarden over die vermeende aanslag. Dat bleek vanmiddag voor de rechtbank in Rotterdam tijdens de tweede pro-formazitting.

Zijn voorarrest is verlengd tot aan de volgende strafzaak, die staat gepland voor medio september. Justitie zegt over concrete aanwijzingen te beschikken dat hij een aanslag wilde plegen: namens het gevreesde IS of een daaraan gelieerde organisatie.

Onthoofdingen

De officier van justitie meldde vanmiddag dat er nog meerdere onderzoeken lopen. Zo moet er volgens justitie digitaal onderzoek worden gedaan naar de bestanden op de computer van S. Ook zoekt het Openbaar Ministerie nog contact met Zweden om informatie over een man, waarmee S. op een foto als IS-strijder poseert.

Bij S. zijn meerdere telefoontjes en een computer in beslag genomen. Daarop zijn tal van filmpjes ontdekt, waarop onthoofdingen te zien zijn, waaronder een instructievideo van IS van een onthoofding. Bovendien werd er een executievideo met explosieven aangetroffen en foto's van zelfmoordaanslagen. Verder ontdekten de computerexperts een collectie van zo'n 200 jihadistische afbeeldingen. Waaronder beelden die door de 'propagandamachine' van IS zijn verspreid.

Justitie verricht verder nog onderzoek naar geldstromen richting het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Malta. Ook wil het OM nog getuigen horen uit de telefooncontacten en de familiekring van S.



Pistool in kinderrugzak

Eerder al werd bekend dat bij huiszoeking in zijn woning in Groningen in de meterkast een kinderrugzak werd ontdekt met daarin een pistool van het merk Fabrique National (FN), model High Power 35, een gevulde patroonhouder en een doos losse munitie.

Groot vraagteken

In de regio De Lutte is het intussen nog steeds een groot vraagteken waar S. het op zou hebben gemunt. Rond die tijd waren net alle carnavalsperikelen in volle gang. Maar ook bestaat de mogelijkheid dat S. over de grens in Duitsland zijn slag wilde slaan.

Campingboerderij De Bergboer, waar S. door een zwaarbewapend arrestatieteam werd overmeesterd, ligt pal aan de Duitse grens.

Kalifaat

Ook zou S. in 2016 actief hebben geholpen bij de uitreis van een IS-strijder naar het Kalifaat in Syrië. Deze persoon bevindt zich daar nog steeds. S. zou deze IS-strijder bovendien financieel ondersteunen, zo meent justitie.



De geboren Algerijn heeft intussen de Nederlandse nationaliteit. Van hem is inmiddels wel bekend dat hij geen zogenoemde terugkeerder uit IS-gebied is en geen strafblad heeft.

Reactie advocaat

S.' advocaat André Seebregts deed tevergeefs beroep op de rechtbank om zijn cliënt op vrije voeten te stellen. De raadsman, gespecialiseerd in jihadzaken en ook advocaat van de uitgereisde Victor D. uit Heeten, zegt dat het OM zich baseert op drie foto's van zes à zeven jaar oud.

'Geen vertrouwen in politie'

Volgens de strafpleiter wil S. best een verklaring afgeven, maar niet bij de politie. "Hij heeft geen vertrouwen in de politie." De verdediging wil daarom dat S. wordt verhoord door de rechter-commissaris. S. zelf verklaarde daarover tegen de rechtbank: "De politie is te beschuldigend".

Bovendien wil de advocaat uitgezocht zien of een aantal bestanden automatisch door S.' telefoon en computer automatisch kunnen zijn gedownload zonder dat hij hier weet van had. S. verklaarde namelijk tegen zijn raadsman dat hij een aantal afbeeldingen niet kent.