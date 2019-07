De generale van Gajes galmt door de Lebuïnuskerk; aftellen naar Deventer Op Stelten

Volgens Maartje Keijzer van Gajes is juist deze generale repetitie belangrijk: "We maken een interactieve voorstelling, waar mensen op bezoek komen en bij de voorstelling worden betrokken. Nu merken we wat de voorstelling met de bezoekers doet."

Mystiek

De entourage is ietwat ongrijpbaar; een reizend, veelkleurig circus in een statige kerk. "De vorm is mystiek", zegt Keijzer. "Inhoudelijk gaat het stuk over mentale gezondheid. Veel mensen in onze samenleving krijgen te maken met een burn-out of overspannenheid. Wij gaan in onze voorstelling storm maken, zoals je die in je kop kunt ervaren."

Dat gebeurt onder meer met veel beweging en geluid vanaf een podium. En met de nadrukkelijk aanwezige 'Coco de Kutclown' dus, hangend en schreeuwend in een roestige kooi boven de bezoekers. "Hij is de criticaster, heeft overal commentaar op, zeikt de mensen af", zegt Keijzer.

Vertrouwen

Het is een belangrijk onderdeel van de voorstelling op maat die Gajes maakt voor Deventer Op Stelten. "De organisatie geeft ons het vertrouwen om iets speciaal voor dit festival te maken, terwijl het ook nog van een goed niveau moet zijn. Dat maakt het spannend. Maar voor ons als Deventer gezelschap is het ontzettend leuk om hier te staan en echt heel erg gaaf om dit te mogen doen in Deventer."