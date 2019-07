Vrouwen Twente beginnen tegen Excelsior, PEC ontvangt ADO

In de laatste speelronde op vrijdag 27 maart staan de twee Overijsselse clubs in Zwolle tegenover elkaar. De Overijsselse derby in Enschede is op vrijdag 1 november. Opvallen is dat er dit jaar elke ronde, behalve de laatste twee, een wedstrijd op zondagmiddag om 14.30 uur is. Afgelopen seizoen waren bijna alle wedstrijden op vrijdagavond. Na de reguliere competitie spelen de vrouwen opnieuw play-offs om de kampioen te bepalen. Bekijk hier het hele wedstrijdschema in de Eredivisie Vrouwen.

Eredivisie Cup

Naast de competitie en de reguliere KNVB Beker is er dit jaar ook de Eredivisie Cup. De acht ploegen uit de Eredivisie spelen knock-outwedstrijden tegen elkaar. Die bestaan uit een thuis- en uitwedstrijd. De Eredivisie Cup begint op vrijdag 18 oktober. Bij de KNVB Beker stromen de clubs uit de Eredivisie pas in de achtste finales in.