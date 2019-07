Creatieve broedplaats in Zwolle heropend met enorme muurschildering

Onderdeel van de opknapbeurt was een enorme muurschildering gemaakt door studenten van het Cibap. Wethouder van cultuur Monique Schuttenbeld zette haar initialen op de kleurrijke wand als onderdeel van de opening.

Ooit was het de bedoeling dat het oude pand gesloopt zou worden. Maar alle Zwolse creatievelingen die zich hier destijds gevestigd hadden, moesten dan op zoek naar een nieuwe plek. Dat vond de gemeente zonde en daarom worden de ruimtes nu, via de Creatieve Coöperatie Zwolle, uitsluitend verhuurd aan ondernemers uit de creatieve sector.

Van buiten

Voor wie op de Rieteweg rijdt, is het pand in ieder geval niet te missen. En dat was volgens Schuttenbeld precies de bedoeling. "Het was eerst een saai, oud schoolgebouw en wij wilden dat de buitenkant een afspiegeling zou zijn van de creativiteit die binnenin het pand zit. En dat is volgens mij goed gelukt."

Ook benadrukt ze het belang van zulke 'creatieve broedplaatsen'. "De creatieve industrie groeit ontzettend snel, ook in Zwolle. En wij willen heel graag dat mensen hier kunnen blijven en niet naar de Randstad trekken."

Van binnen

Damian Kapojos is beeldend kunstenaar en huurt een ruimte van zo'n zestig vierkante meter. In zijn atelier staan twee enorme sculpturen. "Ik maak eerst kleine schetsen en uiteindelijk vergroot ik er dan een uit."

Het is lastig voor individuele kunstenaars om betaalbare werkruimtes te vinden in Zwolle en eigenlijk is de ruimte die Kapojos nu huurt al aan de dure kant. "Of je moet een tijdelijke anti-kraakruimte gebruiken. Dat heb ik ook gedaan aan het begin van mijn carrière, maar daar moet je logischerwijs weer uit."

Hierdoor kon Kapojos niet de kunstwerken maken die hij wilde maken. "Dat was de reden dat ik niet groot ging werken", vertelt hij. "Ik zit hier nu gelukkig alweer zo'n tweeënhalf jaar en dat geeft mij ook de rust om aan zulke grote beelden te werken."