'Cowboys' bieden diensten aan bij bestrijding eikenprocessierups, kenniscentrum wil keurmerk

Tegen Omroep Gelderland zegt Sylvia Hellingman van het kenniscentrum: "Dan komt er een gehuurd busje dat bestrijders met een beschermend pak op een besmette plek neerzet. Ze zuigen de rupsen weg en aan het einde van de dag gaan ze met hun pakken zo weer het busje in".

Door de werkwijze zijn overal in de omgeving van de behandelde eiken brandharen van de rups terug te vinden. Aantallen van de zogenoemde cowboys in de bestrijding heeft het kenniscentrum niet, maar er komen vanuit verschillende plaatsen meldingen.

Vanwege het tekort aan vakkundige bestrijders gaan sommige gemeenten in zee met dit soort 'cowboys. Volgens Hellingman is de nood bij sommige gemeenten zo hoog, dat de veiligheid uit het oog wordt verloren. Of daar Overijsselse gemeenten tussen zitten, is niet bekend.

Lange ladder als verkoopargument

Ongediertebestrijder Vossebeld in Oldenzaal is ook twee keer benaderd door de 'cowboy-bestrijders'. Het betrof mensen uit het buitenland die zeiden de klus te kunnen klaren door met een lange ladder hoog in de bomen de eikenprocessierupsen weg te halen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf hebben ze geen idee waarmee ze bezig zijn.

Het contrast met de professionele bestrijding door Vossebeld is groot. De gebruikte apparatuur wordt op een speciale plek schoongemaakt en de opgezogen eikenprocessierupsen door Vossebeld bij de afvalverwerking aangeboden ter verbranding.

Zwaar werk

De echte bestrijders hebben speciale maskers die op maat zijn gemaakt. Op een locatie wordt beschermende kleding gebruikt en die wordt ter plekke uitgedaan om besmetting met de brandharen op andere plekken te voorkomen. Het werk in de speciale pakken en maskers is zwaar en het moet zorgvuldig gebeuren. Wie vaak met de brandharen in contact komt, kan zonder goede bescherming gezondheidsproblemen krijgen.

Het Oldenzaalse bedrijf laat de bestrijders vanwege het zware werk in de speciale pakken geen extra uren draaien en moet vaak 'nee' verkopen. Vossebeld heeft de handen vol aan de bestrijding van de eikenprocessierups in de vier Twentse gemeenten waarmee contracten zijn gesloten.