RTV Oost Nieuwsquiz: wat weet jij over het nieuws van de afgelopen week?

Het was deze week gelukkig een stuk koeler, dus het weer domineerde het nieuws niet zoveel als vorige week. Waar hebben we het dan wel over gehad? Het ging deze week over de nieuwe naam van het stadion van Heracles, over de defensie-oefening boven een groot deel van Overijssel, over het rijgedrag van de partner en over peuters die inbrekers betrappen. Heb je deze week het nieuws een beetje gevolgd? Test je kennis in onze quiz en deel je score op Facebook.