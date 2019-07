Anna van der Breggen begint Giro Rosa met vijfde plek in ploegentijdrit

Anna van der Breggen is de Giro Rosa begonnen met de vijfde plek in de ploegentijdrit. Met haar ploeggenoten van Boels-Dolmans deed ze 32.45 minuten over de eerste 18 kilometer van de editie van dit jaar.

De winst ging naar het Duitse Canyon SRAM. Die ploeg was ruim een minuut sneller: 31.41. Het Deense Bigla Pro Cycling werd tweede in 32.05 en CCC-Liv uit Nederland eindigde derde in 32.26. Bij die ploeg rijdt onder meer Marianne Vos. Annemiek van Vleuten, de winnares van vorig jaar, werd met Mitchelton-Scott vierde met elf seconden voorsprong op de ploeg van Van der Breggen.

De Zwolse is op jacht naar haar derde zege in de vrouwelijke versie van de Giro d'Italia. Ze won de koers in 2015 en 2017. Morgen is de eerste reguliere etappe. Die gaat over 78.3 kilometer en met start en finish in Viù.