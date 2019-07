Vier jaar cel en tbs voor Enschedeër moet einde maken aan nachtmerrie ex-vriendin

Met 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging zou er een einde moeten komen aan de jarenlange nachtmerrie van een jonge Enschedese moeder. De vrouw leeft al jaren in doodsangst voor haar ex-vriend die haar stalkt, bedreigt en in november vorig jaar ook ernstig mishandelde. De officier van justitie stelt dat met een strafeis van vier jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 31-jarige verdachte uit Enschede ook het slachtoffer wordt geholpen.

De 31-jarige Enschedeër stond begin vorig jaar ook al voor de rechter, omdat hij twee andere ex-vriendinnen ernstig had gestalkt en lastiggevallen. Het Openbaar Ministerie eiste toen ook al een tbs met dwangverpleging, maar dat werd uiteindelijk door de Almelose rechters afgewezen. Ze vonden de strafeis 'disproportioneel' en veroordeelden hem tot een jaar cel.

Voor de Enschedese vrouw veranderde haar relatie met de man al snel in een nachtmerrie, zeker nadat ze zwanger van hem werd en een zoontje ter wereld bracht. De vriend begon haar van alles en nog wat te beschuldigen. Nadat ze probeerde de relatie te verbreken bleef hij opduiken en haar bedreigen. Het hield even op toen hij vast kwam te zitten voor een strafzaak rond andere stalkingen. Maar vanaf het moment dat hij op vrije voeten kwam liep het weer volledig uit de hand.

Persoonlijke noodknop

Politie, veiligheidshuis, hulpverlening, een persoonlijke noodknop en meerdere door de rechter opgelegde contactverboden, niets en niemand kon voorkomen dat de Enschedese op 2 november vorig jaar, als ze thuiskomt van vakantie, in haar woning opgewacht wordt door haar volledig in het zwart geklede ex.

Hij was via de regenpijp naar binnen geklommen en valt haar volledig buiten zinnen met een schroevendraaier en een moersleutel aan. Ook haar nieuwe vriend krijgt het zwaar te verduren. De vrouw krijg harde vuistslagen in haar gezicht en wordt met de schroevendraaier gestoken. Haar vriend krijgt zulke harde klappen in zijn gezicht dat hij nog steeds onder behandeling is van een tandarts voor een gebitsreconstructie.

Opgesloten in de wc

Het op dat moment anderhalf jaar oude zoontje is getuige van de mishandeling. Het kind schiet zo in de stress dat hij uiteindelijk dubbel geklapt en naar adem happend wordt gevonden. Voor het jongetje is het de allereerste kennismaking met zijn natuurlijke vader, "een man die riep dat ik dood moest", aldus de vrouw.

Hij dwingt haar tot afgifte van haar autosleutels, telefoon en pinpas met pincode en sluit haar met haar vriend na een half uur op in de wc van de woning terwijl het zoontje bij verdachte achterblijft. "Zolang ik hem nog hoorde huilen had ik in ieder geval nog hoop", vertelde ze de rechters in Almelo.

Enschedese vreest voor haar leven

Volgens de Enschedese is het een wonder dat ze nog leeft. Ze vertelde voor de rest van haar leven te vrezen dat de ex-vriend weer opduikt om haar en haar geliefden iets aan te doen. Dat de man sinds 3 november vorig jaar gevangen zit stelt nog niet echt veel gerust. "Ik ben bang dat ik nooit rust kan vinden, dat ik de rest van mijn leven op de vlucht moet zijn", aldus de vrouw.

Volgens haar heeft verhuizen weinig zin, de 31-jarige viel ook al met grote regelmaat familie en vrienden van haar lastig. "Niet iedereen kan verhuizen." De vrouw en haar vriend willen de schade die de Enschedeër hen aandeed vergoed zien, zo'n 40.000 euro.

Geestelijk ontspoord

Deskundigen omschrijven de 31-jarige als een levensgevaarlijke afgewezen stalker die nooit zal ophouden. De man ontspoorde geestelijk al op jonge leeftijd en is psychotisch, obsessief, gebruikt drugs en heeft geen enkel inzicht in zijn geestesziekte. Een tbs met dwangverpleging is de enige oplossing om exen en anderen te beschermen tegen het gestoorde gedrag van de man, aldus deskundigen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.