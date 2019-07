Benedendek parkeergarage Buitenhaven in Kampen buiten gebruik na lekkage

De gemeente Kampen heeft het benedendek van de parkeergarage aan de Buitenhaven afgesloten voor auto's. Parkeren is nog wel mogelijk op het bovendek van de garage. De afsluiting is het gevolg van een lekkage.

Vanuit het plafond lekt er water op auto's. Gebleken is dat dit vlekken veroorzaakt die moeilijk zijn te verwijderen. Om meer schadegevallen te

voorkomen heeft de gemeente het benedendek met onmiddellijke ingang buiten gebruik gesteld.

Het lekwater is afkomstig uit de afwateringskanalen van het betonnen plafond. Wat de exacte oorzaak is, is niet bekend en wordt door een onafhankelijk expert onderzocht. Dan zal duidelijk worden hoe het lekken verholpen kan worden.

De veiligheid van parkeerders is niet in het geding. Direct omwonenden worden geïnformeerd. Hoelang het benedendek afgesloten blijft is nog niet bekend.

'Ik baal hier ontzettend van'

Wethouder Geert Meijering: "'Wederom ontzettend vervelend deze situatie. Ik baal hier ontzettend van. Maar om te voorkomen dat mogelijk meer schade aan auto’s ontstaat, zijn we helaas genoodzaakt deze maatregel te treffen. Uiteraard proberen we de periode van afsluiting zo beperkt mogelijk te houden. Prioriteit is nu om de oorzaak te achterhalen en zo snel mogelijk met een – al dan niet tijdelijke – oplossing te komen zodat de parkeergarage weer volledig kan worden gebruikt."