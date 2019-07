Go Ahead Eagles wint ook derde oefenwedstrijd in voorbereiding

Go Ahead Eagles heeft ook haar derde oefenduel in de voorbereiding winnend afgesloten. Op het complex van SV Heeten werd met 4-0 gewonnen van het Sallands Streekteam.

Bij Go Ahead Eagles was de terugkeer van Julius Bliek het meest opvallend. De 25-jarige mandekker kampte met licht blessureleed en maakte zodoende pas in de derde oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles zijn eerste minuten van het seizoen.

Rabillard opent de score

Go Ahead Eagles opende na een kwartier spelen de score. Na een prima steekbal van Mael Corboz rondde Antoine Rabillard koelbloedig af: 0-1. Ondanks meerdere kansen voor de ploeg van trainer Jack de Gier was dit tevens de ruststand.

Tweede helft

Halverwege de tweede helft verdubbelde Olaf Kok de marge na een voorzet van Boyd Lucassen. Daarna liep het soepeler bij Go Ahead Eagles, want in het restant van het duel zorgden Maarten Pouwels en Adrian Edqvist er uiteindelijk voor dat er een 0-4 eindstand op het scorebord stond.



Programma

Go Ahead Eagles speelt gedurende haar voorbereiding nog vijf oefenduels. Volgende week vrijdag is op Sportpark Woldermarck in Terwolde het Rotterdamse Excelsior de tegenstander. Bekijk hier het volledige programma van de Deventenaren.