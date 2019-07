Update: Enschedeër aangehouden na doorrijden bij ongeluk zwaargewonde fietsster

Een 47-jarige Enschedese is vannacht op de Pathmossingel in Enschede ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De automobilist is na het ongeval doorgereden.

De politie trof iets later in de nacht op de Burgemeester Raveslootsingel in Almelo een rijdende auto aan die schade had. De bestuurder, een 33-jarige man uit Enschede, werd aangehouden. "We onderzoeken of deze auto en de bestuurder iets te maken hebben met het verkeersongeval."

Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is uren bezig geweest met sporenonderzoek. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd en hoe het met het slachtoffer gaat.