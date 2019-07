VVD Hengelo geschokt over anti-homovideo Syrisch Orthodox JongerenPlatform

VVD Hengelo gaat vragen stellen over video SOJP: homoseksualiteit is een zonde (Foto: Screenshot Facebookvideo)

De VVD Hengelo gaat vragen stellen over een video die gisteravond is opgenomen van het Syrisch Orthodox Jongerenplatform. In de video is te zien hoe er tijdens een Bijbelstudie gesproken wordt over homoseksualiteit. De voorganger stelt dat homoseksualiteit een zonde is en gelijk staat aan andere seksuele zonden. Volgens hem zit daar geen gradatie in.

De video, in het bezit van RTV Oost, is vanochtend verwijderd van de Facebookpagina.

"Toen ik de video zag, was ik wel een beetje geschokt", zegt VVD-woordvoerder Michell Boers. "Ik weet dat in religieuze cirkels homoseksuelen als zondig gezien worden, maar dat de jongeren dit zo op deze manier te horen krijgen, daar schrok ik van. Nederland is een vrij land. Voor jongeren die homoseksueel zijn, is dit zeker geen stimulans om uit de kast te komen."

Stap terug

Voornamelijk het feit dat er geen ruimte was voor discussie baart Boers zorgen. "Ik ben ook lid bij de katholieke kerk en ga ook wel eens naar informatieavonden. Daar hebben we het dan ook over. Maar er is ook discussie en debat. Wat er nu op Facebook staat, ziet er redelijk eenzijdig uit."

Stukje tekst geciteerd uit de video: "Wat zijn mijn valkuilen in het leven? Voor een homoseksueel iemand is dat ontzettend makkelijk, wat de valkuil is. Want dat kunnen wij allemaal benoemen. Alleen bij een persoon die niet homoseksueel is, is dat misschien lastiger te benoemen."

Gelijk aan?

De voorganger stelt homoseksualiteit gelijk aan andere seksuele zonden. Boers vraagt zich af waar dan die grens ligt. "Stelt hij daarmee homoseksualiteit gelijk aan verkrachting, pedofilie en aanranding? Ik dacht dat wij de gekheid rondom de Nashville-verklaring nu wel achter ons hadden gelaten."

De VVD gaat vragen stellen aan het College van B&W. "Wij zijn een regenbooggemeente. Dit soort uitspraken horen dan ook niet thuis in onze gemeente. Dit is een kwetsbare groep waar homoseksualiteit niet altijd besproken wordt. Wij willen dat hier de volle aandacht op wordt gezet om deze jongeren te bereiken. We willen een tegengeluid laten horen."