'Golfbad' van Danny staat op feestterrein in Lierderholthuis

De rijdende combinatie van een auto en een zwembad, die gisteren de aandacht trok in Heino, is van Danny Mensink uit Lierderholthuis. Het voertuig is dit weekend te bewonderen op het terrein van Feestweekend Lierderholthuis.

Het was een opvallende video, die gistermiddag verscheen op Dumpert en inmiddels zo’n 150.000 keer is bekeken. Te zien is hoe Danny toeterend door het centrum van Heino rijdt en ondertussen lekker spettert in het water.

“Het is mijn Volkswagen Golf uit 1988 die niet meer door de APK kwam”, laat Danny weten. “Toen zijn mijn kameraden en ik vorige week begonnen om er toch nog wat moois van te maken.”



De vrienden sloopten het dak eraf en haalden de achterbank eruit. Ze legden een stuk zeil erin, bouwden een mooie houten rand erop en lieten het vollopen met water. Door de hoeveelheid water bleek het echter niet meer mogelijk om het voertuig op de autoambulance te krijgen.

Zo veilig mogelijk

Om het ‘golfbad’ toch in Lierderholthuis te krijgen, besloten Danny en zijn vrienden ermee de weg op te gaan. “De auto voor mij is een kameraad van me, de auto achter me ook. Allebei de veiligheidslichten aan, om het zo veilig mogelijk naar het feestterrein te brengen.”

Dat lukte en dus kunnen bezoekers van het Feestweekend Lierderholthuis lekker badderen in de auto. “Dat wordt heerlijk met een zonnetje en een biertje erbij. Rijden gaat er niet meer mee gebeuren. De auto staat op het feestterrein en de sleutels zijn ingeleverd, zodat niemand in een opwelling kan bedenken om toch een stukje te rijden.”

Geen staartje

Inmiddels heeft Danny ook contact gehad met de politie, waar de video ook onder ogen kwam. “Ze wilden even weten wat we aan het doen waren. Toen heb ik de situatie uitgelegd en gezegd dat er niet meer in gereden wordt. Dat begreep hij ook, het was een hele schappelijke agent. Dus dat krijgt verder geen staartje.”

En wat er na dit weekend mee gaat gebeuren? “Misschien zetten we hem bij iemand thuis neer, zodat we er deze zomer nog een paar keer in kunnen zitten. En anders verkopen we hem, want er is vraag genoeg naar.”