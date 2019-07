Syrisch-Orthodox JongerenPlatform over 'anti-homovideo': "We wilden mensen samenbrengen"

Veel ophef vandaag over een 'anti-homovideo' van het Syrisch-Orthodox JongerenPlatform (SOJP) op Facebook. De VVD Hengelo reageerde geschokt op het fragment. Het Jongerenplatform reageert nu op de ophef. "De wens van de spreker, en van het SOJP, was om mensen samen te brengen in liefde, gebed en harmonie."

In de video was te zien hoe er tijdens een Bijbelstudie gesproken wordt over homoseksualiteit. De voorganger stelt dat homoseksualiteit een zonde is en gelijk staat aan andere seksuele zonden. Volgens hem zit daar geen gradatie in.

"De lezing besprak ook het thema ‘eenzaamheid’ omdat veel jongeren met homoseksuele gevoelens zich eenzaam voelen. De intentie van de spreker was om uit liefde voor God en onze gemeenschap elkaar samen te brengen en de eenzaamheid te doorbreken. De eerste stap daartoe is om moeilijke thema’s te bespreken", zo schrijft het SOJP in een reactie.

Lezing van 90 minuten

De video, in het bezit van RTV Oost, is vanochtend verwijderd van de Facebookpagina. Het ging om een fragment van vijf minuten. "De lezing duurde circa negentig minuten, in die Bijbellezing heeft de spreker juist getracht duidelijk te maken dat heden ten dage het lastig is voor homoseksuele jongeren om hun gevoelens te uiten en dat wij als gemeenschap voor elkaar moeten zijn."

Homoseksualiteit is en blijft een 'zonde' volgens het SOJP. "Dat blijkt uit een aantal Bijbelverzen. De voorganger noemde deze verzen niet omdat het doel van de avond was om de vraag te beantwoorden: ‘hoe gaan ik/wij om met seksualiteit zonder te oordelen over elkaar’."

'Louter positieve feedback'

"Na afloop hebben wij met elkaar gebeden, alsook onze dank uitgesproken voor de aanwezigheid van de jongeren. De spreker heeft overigens louter positieve feedback gekregen op de lezing. Het is spijtig dat de lezing door een mening over een kort fragment uit zijn verband is gehaald."