Saamhorigheidsgevoel leidt tot geslaagde editie van Tot de Nek in de Drek 2019

Jezelf door slootwater, modder en aardappelen heen wurmen om zo een afstand van enkele kilometers af te leggen. Dat is in een notendop de Tot de Nek in de Drek in Vriezenveen. Het was een grote smeerbende, maar wel een hele gezellige.

Binnen veertien uur waren alle 7000 tickets verkocht. Een absoluut record volgens de organisatie. "Dit is ook het maximale aantal deelnemers wat we aankunnen, als we nog meer mensen mee willen laten doen moet je een tweedaags evenement gaan organiseren. Dat willen we op dit moment nog niet", zegt organisator André Spit.

Meedoen is belangrijker dan...

Bij deze mud run geldt het motto: 'Meedoen is belangrijker dan winnen.' Gezelligheid staat voorop en winnen op de tweede plek. Voltallige gezinnen en het complete personeel van verschillende bedrijven uit de regio hebben het hardloopschoeisel aangetrokken en banjeren op deze middag door modder, slootwater en aardappelen. De een werpt zich in een apenpak, de ander heeft een knalroze tenue aan. Het lijkt net of het allemaal iets gekker mag dan normaal op deze dag.

Drek, drek en nog eens drek

“Ik ben ook een beetje gek, daarom doe ik hier aan mee”, is een veelgehoorde leus onder de kandidaten. Want wie wil er nou voor de lol meedoen aan een run waarbij je je helemaal laat onderdompelen in de modder? Nou, heel wat mensen dus. Het evenement wordt hier met veel gejuich jaarlijks ontvangen. "Dit is een prachtig evenement voor Vriezenveen en omgeving, deze run blijft nog tientallen jaren bestaan."