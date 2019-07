Survival in de Rolstoel, Outdoor Challenge voor minder validen in Oldenzaal van start

De Challenge is een initiatief van Petra Postma, zelf ook gehandicapt en sportief aangelegd. Ze kwam een tijd geleden op het idee om de survivalbaan ook voor minder validen te gaan gebruiken. Samen met de medewerkers van het Outdoor Challenge Park in Oldenzaal, heeft ze het evenement op Facebook onder de aandacht gebracht, en toen werd het idee al snel werkelijkheid.

Uitdaging

"Al snel kwamen er reacties van mensen binnen die graag mee wilden doen. We hebben zelfs een deelnemers die helemaal uit België is gekomen. Ook de 24-jarige Arancha Boonman, die in de rolstoel zit vanwege het Ehlers-Danloss syndroom, liet de kans niet aan zich voorbijgaan. "Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg. Ik heb een bindweefselaandoening, waardoor mijn gewrichten snel uit de kom gaan, toch vind ik het leuk om grenzen op te zoeken."

Ze zeilt en ze doet ook aan zit-ski en blow karten. Survival met de rolstoel over de stormbaan is in dat rijtje een nieuwe overwinning. "Ik zie geen enkele reden om het niet te doen."

Maar het kost haar wel veel kracht. Om met de rolstoel onder het camouflagenet door te komen, is behendigheid noodzakelijk. "Het moeilijkste is dat de wielen wegzakken in de modder of tegen de vele boomwortels blijven steken, het kost veel kracht om daar uit te komen."

De deelnemers die vandaag meedoen, hebben vanwege de veiligheid allemaal een begeleider meegenomen. Als ze die niet hebben, dan zorgen wij voor een vrijwilliger die meegaat, want we kunnen ons niet permitteren dat iemand in het bos vast komt te zitten zonder dat er iemand bij is", zegt organisator Postma.

Stempel eraf

Hoewel het deelnemersveld, met zo'n vijftien mensen, nog niet heel erg groot is, is de organisatie toch trots op de mensen die de stoute schoenen hebben aangetrokken.

"Het is leuk om te doen en het is belangrijk, want het is voor de deelnemers een enorme overwinning als het lukt. We willen eigenlijk ook af van het stempel gehandicaptensport, waarom moet het zo heten?. We draaien met alles mee in de maatschappij dus het woordje 'gehandicapten' mag er wel af. Het is gewoon sport", aldus Postma.