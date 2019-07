Heracles Almelo haalt Serviër Adrian Szöke binnen

Heracles Almelo heeft zich opnieuw versterkt voor komend seizoen. De Serviër Adrian Szöke (21) komt over van het tweede elftal van 1. FC Köln en tekende voor twee jaar in Almelo. Hij is een aanvallende middenvelder.

"Dat ik deze stap kan maken betekent veel voor mij", aldus Szöke over zijn transfer op de website van de club. "Als jonge speler verwacht ik mij bij Heracles Almelo goed te kunnen ontwikkelen. Veel aanvallers hebben dat in het verleden al bewezen, nu is het aan mij. Ik ben Heracles Almelo en 1. FC Köln dankbaar voor het mogelijk maken van deze overstap."

Aanvallend sterk

Technisch manager Tim Gilissen: "Onze scouting heeft Adrian uitgebreid gevolgd. Hij heeft in het tweede elftal van 1. FC Köln laten zien dat hij aanvallend sterk is. Adrian kan op meerdere posities op het middenveld en in de aanval uit de voeten en heeft een neus heeft voor de goal. Gezien zijn leeftijd en kwaliteiten verwachten we dat hij hier de volgende stap in zijn carrière kan maken."