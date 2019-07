WK-zijspancross in Markelo loopt uit op drama voor Julian Veldman en Dion Rietman

Ze gingen vol bravoure van start in Markelo bij hun thuiswedstrijd. Julian Veldman (19) uit Kampen en zijn bakkenist Glenn Janssens gingen zelfs voor een podiumplaats bij de achtste wedstrijd om de WK zijspannen, maar al in de eerste bocht ging het compleet mis op de Herikerberg.

"We werden gewoon klemgereden", schetst een duidelijk geëmotioneerde Veldman. Bij de crash raakte zijn vriend en bakkenist gewond en bleef minutenlang liggen. "Daarna hebben we het nog wel even geprobeerd, maar het ging echt niet. Het is maar zeer de vraag of we de tweede manche kunnen starten", besluit hij.

Ook voor Dion Rietman verliep de wedstrijd van het jaar uit op een sof. De bakkenist uit Holten, voor de start nog vol goede moed, raakte geblesseerd in het bos tijdens de eerste manche. Terwijl Etienne Bax zijn leidende positie aan het verstevigen was, droop Rietman -met een handdoek over zijn hoofd getrokken- af naar huis met een kniekwetsuur. Eerder dit seizoen kampte hij al met een scheurtje in zijn meniscus na een val tijdens de Grand Prix in Estland.

De winst ging in de eerste manche ging dus naar Bax. De Belg VanLuchene werd tweede. Het brons ging naar de Brit Brown.