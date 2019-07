Anouk Dekker en Jill Roord verliezen met Oranje WK-finale van Amerika

De Nederlandse vrouwen hebben naast de wereldtitel gegrepen. In Lyon was Amerika de finale met 2-0 te sterk voor de ploeg van Sarina Wiegman. Amerika prolongeerde de titel en won voor de vierde keer, regerend Europees kampioen Nederland speelde de eerste WK-finale.

Voor Anouk Dekker uit Wierden was er voor de derde keer dit toernooi een basisplek. Ze stond in het hart van de verdediging met Stefanie van der Gragt en Dominique Bloodworth kreeg als linksback de voorkeur boven Merel van Dongen. Voorin was het de vraag of Lieke Martens zou starten ondanks haar teenblessure, of Jill Roord uit Oldenzaal, die haar in de halve finale tegen Zweden in de rust verving. Het werd Martens.

In het eerste kwart van de wedstrijd kwamen er voor beide ploegen geen echte kansen. Lineth Beerensteyn kon na 25 minuten net niet bij een pass en zag keepster Alyssa Naeher net op tijd wegwerken. Aan de andere kant bracht Sari van Veenendaal redding op een schot van Julie Ertz.

Amerika drukt door

Amerika drukte door en Nederland ontsnapte toen de paal geraakt werd. Van Veenendaal bracht daarna ook redding op een goed schot van Alex Morgan. Sherida Spitse schoot uit een vrije trap naast. In blessuretijd was er na een hoekschop een scrimmage voor het doel van Amerika, maar gescoord werd er niet in de eerste helft.

Twee treffers in tien minuten

In het eerste kwartier van het tweede bedrijf gebeurde er een kwartier lang opnieuw niet veel, maar na een uur was er wel ophef. Scheidsrechter Frappart werd naar de kant geroepen door de VAR en gaf een strafschop na een overtreding van Van der Gragt. Megan Rapinoe faalde niet en zette Amerika op 1-0. Tien minuten later werd de score al verdubbeld. Rose Lavelle schoot de tweede treffer binnen.

Roord maakt entree

Direct erna kwam Roord in het veld voor Martens en even later ging Dekker naar de kant voor Shanice van de Sanden. Van Veenendaal zorgde er met enkele goede reddingen voor dat het verschil in treffers niet nog groter werd. Aan de andere kant bracht Naeher redding op een schot van Beerensteyn en Spitse schoot een vrije trap naast. Een echt slotoffensief kwam er niet meer voor Oranje, dat dus naast de eerste wereldtitel greep.