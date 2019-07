Kinderen genieten van open dag FC Twente

Vertrouwen in het nieuwe seizoen, dat is er wel bij de aanwezige supporters. "Ik verwacht minimaal middenmoot", zegt een jochie in een KVV Losser-tenue. "Als we maar niet degraderen", vult zijn vriendje aan.

De stadiontour in de Grolsch Veste volgen? Dan sta je minimaal een half uur in de rij. "Dat hebben we er zeker voor over. Mijn jongen wil graag op de foto", aldus een vader die met zijn zoon het veld betreedt. "Het mooiste aan de open dag is het meemaken van de belevenis van FC Twente."

"Cool om op de bank te zitten, het zit wel lekker", vervolgt een jongetje die plaats heeft genomen in de dug-out. "Of ik profvoetballer wil worden? Eigenlijk niet", sluit hij lachend af.

Open dag FC Twente 2019 (Foto: RTV Oost)