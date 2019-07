Expeditie Oost: 140.000 vleeskuikens zien het levenslicht in Stegeren

"Voorheen kregen we de kuikens vlak na geboorte geleverd. Nu hebben we ervoor gekozen om de bevruchte eieren in onze stallen te leggen en hier uit te laten komen. Ik ben benieuwd naar het resultaat", aldus Martin Nijkamp.

Jongvee bij vleeskuikenhouderij Nijkamp in Stegeren (Foto: Esther Rikken)

Blijven vernieuwen

Het resultaat is dat 140.000 kuikens zijn verdeeld over diverse stallen, maar dat is niet wat de boer bedoeld. Boer Nijkamp is benieuwd naar de resultaten wat betreft gezondheid van het kuiken en dus op de langere termijn: de kwaliteit van het vlees.

"Extreem veel werk hebben we niet met de kuikens. Een paar keer per dag controleren we de stallen, de kuikens redden zich betreft eten en drinken prima", aldus Nijkamp.

"Ja, er is veel veranderd in de industrie. Ik ben ermee opgegroeid, dus weet niet beter en zou ook niets anders meer willen."

Een trotse boer (Foto: Esther Rikken)

Wij als teamleden van Expeditie Oost hebben het vreselijk warm in de stal, de luchtvochtigheid is hoog en het gepiep immens maar we danken boer Nijkamp desalniettemin voor het mooie kijkje.