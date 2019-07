Expeditie Oost: Zo wordt het kunstgras van Sportclub Genemuiden gemaakt

"Maar wel een speciaal stukje want ook deze keer gaat onze plaatselijke trots voetballen op het nieuwste van het nieuwste", aldus een trotse Mark van Spriel, werknemer van Edel Grass.

Een uniek kijkje

"Het is een mooi product en wij vinden het meer dan leuk om jullie een kijkje te gunnen in de productiehal, uniek is het wel want dit doen we normaal gesproken nooit", zegt Van Spriel.

Kunstgrasfabriek Edel Gras Genemuiden (Foto: Esther Rikken)

De cijfers vliegen ons om de oren. Een stuk of 210 naalden per meter, 260 klossen garen, dat is wat nodig is voor het maken van een gemiddeld voetbaltapijt. Voor hockey zijn deze aantallen weer heel anders.

Tapijtstad Genemuiden

"Edel Grass bestaat nu 28 jaar, voorheen waren we een klein onderdeel van Edel Tapijt. Klein zijn we inmiddels niet meer", vertelt Van Spriel trots.

Kunstgrasfabriek Edel Gras Genemuiden (Foto: Esther Rikken)

De oven in

Na de immense productiehal nemen we nog een kijkje bij de 45 meter lange oven, daar waar de doeken bij een temperatuur van 110 graden een latexlaag.

De rollen van SC Genemuiden zijn klaar. Binnenkort mag Team Expeditie Oost komen helpen met leggen.

Een nieuwe grasmat voor SC Genemuiden (Foto: Esther Rikken)