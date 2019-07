Zwols duo Micah en Julia vertrekt naar Nashville voor bijzondere samenwerking

Het is een grote dag voor de Zwolse muzikanten Micah Bartelds en Julia Sabaté. Ze vertrekken vandaag naar het Amerikaanse Nashville om daar verder te werken aan hun ontwikkeling als artiest. "Het is bizar dat je iets gaat doen wat heel weinig mensen in hun leven mogen doen", vertelt Micah, vlak voordat hij in het vliegtuig stapt.

Het duo gaat naar Nashville op uitnodiging van Grammy winnares Femke Weidema. Tijdens een masterclass in Hedon raakte Weidema onder de indruk van het talent van Julia en Micah.

Grote namen

Weidema vertrok in 2005 vanuit Drachten naar de Verenigde Staten om te werken aan haar carrière. Ze schreef muziek voor de populaire Netflixserie Nashville en werkte met artiesten als Mary J. Blige, Stevie Nicks en met het Latijnse popidool Beto Cuevas won ze in 2013 een Latin Grammy Award. Inmiddels heeft ze in Nashville haar eigen studio.

"Ik ben wel zenuwachtig, maar Micah is volgens mij wel oké", vertelt Julia. "Ik vind vliegen sowieso wel een beetje spannend, maar ik vind het ook spannend wat er op ons af gaat komen in Nashville."

Geheime ingrediënten

In Amerika gaat het duo werken met Weidema en songwriters. "We gaan werken aan een product en kijken of we daar carrière kunnen maken", legt Micah uit. Julia: "Ik zou graag willen leren wat de geheime ingrediënten zijn bij het schrijven van een goede song, die toepasbaar is op wie je bent als artiest."

Het is de bedoeling dat er later dit jaar ook nog een sessie met Weidema in Nederland volgt.